Financian amigos de Cabada acciones de su gobierno

Lo apoyaron y patrocinaron para llevarlo a la alcaldía como el primer presidente municipal independiente de Juárez, ahora los amigos de Armando Cabada Alvídrez le financian acciones de su gobierno, con aportaciones extraordinarias entregadas como donaciones.Bajo este esquema, al alcalde le han sufragado –en conjunto o de manera individual– la remodelación de un piso del edificio de la alcaldía, así como chamarras, calentones de leña y un camión que han sido entregados a través de diversas dependencias, como el DIF o Atención Ciudadana. También lo apoyaron con el préstamo de luminarias que fueron instaladas en el suroriente de la ciudad.La situación ha desatado polémica por el probable conflicto de interés que esto acarrea al Ayuntamiento y por la opacidad con la que se maneja públicamente, pues el alcalde sólo menciona los apoyos recibidos y cuando se le pregunta de quiénes provienen esas aportaciones, responde que de “amigos empresarios que prefieren el anonimato”.Cabada dice que las donaciones de sus allegados o camaradas de ninguna manera lo comprometen en el ejercicio de gobierno.El alcalde asegura tajante que tampoco ninguno de sus aliados le ha pedido algún favor.¿Y en caso de que lo lleguen a pedir?, se le cuestiona. “No se los voy a conceder”, afirma.A través del Sistema de solicitudes de información pública (Infomex), el Gobierno Municipal reveló a El Diario que entre los donantes del presidente municipal están Jesús Miguel Otero Armendáriz, director general de Century 21, y José Rodolfo Martínez Ortega, director general del Grupo Roma, quien hace apenas unas semanas fue designado por Cabada como administrador de la ciudad.Otros que han hecho donaciones al presidente son: Oswaldo Küchle López, promotor de box, Roberto Calvo Ponton, accionista de una firma de abogados, en la que también es socio el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros; así como los empresarios Tomás Zaragoza Ito y Javier Arturo Muñoz Delgado, director general del Grupo Smart, se informó en respuesta al oficio CM/034/2017.En opinión de especialistas en transparencia y de derecho político, el manejo de las donaciones de particulares al alcalde o su Gobierno puede estar violentando disposiciones a las que están sujetos los servidores públicos para recibir regalos y obsequios.La Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Servidores Públicos en su artículo 23 establece que todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de cargo, tendrá entre sus obligaciones:“Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir indebidamente por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva o servicio para sí o para un tercero, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, relacionado con sus funciones. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que haya concluido el ejercicio de sus funciones”.Gerardo Cortinas Murra, especialista en derecho político-electoral, considera que si el presidente municipal ha recibido obsequios o donaciones a título personal, puede estar violentando lo dispuesto en Ley, además de los conflictos de interés que esto acarrea para su administración.“Las suspicacias se pueden terminar con transparencia”, dice a su vez Hernán Ortiz Quintana, director de la agrupación civil Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap).Aunque los apoyos entregados al presidente ocurren en secrecía, su entrega se hace en actos públicos. Tal fue el caso de 400 chamarras de algodón que se repartieron el 30 de noviembre en las oficinas de Atención Ciudadana en la presidencia municipal.Ahí el alcalde dijo que eran un donativo que se recibió de dos empresarios que prefieren el anonimato.“Nosotros con muchísimo gusto nos ofrecemos para ser el vehículo a través del cual la gente que necesita pueda obtener este beneficio”, comentó entonces Cabada.Tan sólo en diciembre, las donaciones que en conjunto hicieron los amigos del alcalde fueron mil calentones de leña y 750 chamarras de algodón, de acuerdo con información oficial que se obtuvo por medio de Transparencia.Antes se logró la remodelación de la sala de Cabildo, en la que se instaló un muro de vidrio, a cargo del Grupo Roma y que tuvo un costo de 98 mil pesos, se informó en un oficio de la Presidencia municipal a través de Infomex.Antes de iniciar su gestión, Cabada recibió un autobús de parte de Raúl Rodríguez Santillanes, presidente de la mesa directiva de la empresa Integradora de Transporte de Juárez (Intra) –que agrupa a los concesionarios que operan el ViveBús en la ciudad–, el cual fue donado en un evento público a los habitantes de Samalayuca.El camión lo entregó Armando Cabada el 3 de septiembre del 2016 –a unos días de asumir su cargo como alcalde– a un grupo de vecinos de Samalayuca, quienes durante la campaña electoral le solicitaron gestionar el servicio de transporte para trasladar a sus hijos a escuelas en la zona urbana.Entonces Cabada dijo que no pretendía “colgarse medallas que no le pertenecen”, por lo que públicamente anunció que el camión había sido donado por Raúl Rodríguez y la esposa de éste, a quien identificó como Rebeca. De hecho este es el único apoyo del cual el alcalde identifica al donante públicamente.Aparte de esos donativos, Cabada obtuvo 200 lámparas que se instalaron justo antes del arranque de su gestión en la colonia Kilómetro 27. Las recibió todavía como presidente municipal electo y en su toma de protesta –el pasado 10 de octubre– declaró que las luminarias fueron donadas, aunque a través de información que se solicitó por Transparencia se reveló que están en calidad de préstamo.En este caso, el Municipio no reveló el nombre de la compañía. A través de Infomex argumentó su negativa a que aún no se había celebrado ningún contrato con la empresa y que estaban en calidad de préstamo.Esa compañía instaló temporalmente las luminarias para que la nueva administración municipal, que inició el 10 de octubre, las pruebe bajo convenio de resguardo, informó Francisco Duarte, quien fungió como administrador de la ciudad hasta los primeros días de febrero.La fábrica que facilitó las luminarias es de la Ciudad de México, con sucursales en Monterrey y Hermosillo, se informó.Jesús Miguel Otero Armendáriz, director general de Century 21 y uno de los donantes del alcalde, asegura que él siempre ha apoyado a los gobiernos municipales, y eso no significa que persiga algún interés, ya que dice lo hace por el bien de la ciudad.Agrega que respaldó a Cabada en la campaña porque es su amigo y lo conoce desde hace muchos años.Expuso que apuntaló al ahora alcalde porque como empresario inmobiliario le conviene que a Ciudad Juárez le vaya bien; que tenga buenas calles, drenaje y pavimento para que adquiera plusvalía.Rodolfo Martínez Ortega, donante de Cabada y administrador de la ciudad desde el pasado 2 de febrero, aseguró que la empresa de su familia, Grupo Roma, siempre ha ayudado a la ciudad, “siempre ha tenido mucha labor social”.Considera que en su caso no existe ningún conflicto de interés porque su empresa no es ni aplicaría para ser proveedora del Municipio.“Mi negocio no se dedica a vender despensas ni a vender equipos médicos, yo no estoy en el ramo gubernamental, nuestro giro es lo que es la vivienda, desarrollos comerciales y habitacionales residenciales”, menciona.Otro de los patrocinadores, el transportista Raúl Rodríguez Santillanes, quien es el director general de Servicios Públicos, aseguró que no apoyó a Cabada en su campaña, pero dijo que después donó el camión porque siempre ha ayudado a la población.“Porque son gente eficiente y es gente confiable”, responde Cabada, acerca de por qué les dio esos puestos.Considera que no existe conflicto de interés por recibir apoyo y donaciones de sus amigos, y además asegura que ninguno le ha pedido un favor y si lo hicieran se los negaría.Se buscó a otros de los empresarios que han otorgado apoyos para apuntalar acciones de gobierno de Cabada, pero no respondieron a la solicitud de entrevista.Dos los beneficiarios de Cabada ocupan ahora cargos en su gabinete, uno de ellos es el empresario inmobiliario Rodolfo Martínez Ortega, quien fue designado administrador de la ciudad en sustitución de Duarte Huerta.El otro es Rodríguez Santillanes quien inició con el arranque de la gestión independiente en Servicios Públicos.Martínez dice que en lugar de estar trabajando en el Municipio podría vivir tranquilamente en El Paso, jugando golf, pero aceptó desempeñarse en el Gobierno porque desde pequeño le enseñaron a trascender en la vida.“Ahorita tengo la oportunidad de dejar una huella en la ciudad donde me he desarrollado profesionalmente, ese es mi motivo”, asegura Martínez Ortega, quien al asumir se encontró en la administración municipal con su primo Víctor Manuel Ortega Aguilar, quien se desempeña como oficial mayor.Para el alcalde Armando Cabada Alvídrez, que sus amigos lo hayan apoyado en la campaña y ahora algunos tengan puestos públicos no significa ningún conflicto de intereses, como se lo señalan algunos.Para evitar sospechas sobre los beneficios y privilegios que pueden obtener los patrocinadores del alcalde, el Gobierno debe ser transparente y practicar la rendición de cuentas proporcionando información con oportunidad, coinciden los académicos Abraham Paniagua y Hernán Ortiz Quintana.“Las suspicacias se pueden terminar con transparencia”, asegura Ortiz Quintana, quien también se desempeña como director de la agrupación civil Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap).Alguno de los beneficios que pueden obtener quienes respaldan las campañas, son contratos con el Gobierno y desatar conflictos en la administración municipal, asegura Abraham Paniagua Vázquez, también director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).Sin embargo, la realidad es que en el tema de transparencia el Gobierno local está quedando a deber, considera la regidora coordinadora de la bancada del PRI, Seidy Medina Galván.Afirma que han pedido información sobre algunas remodelaciones que se han hecho en el edificio de la alcaldía, como el muro de vidrio en el primer piso y la que se hizo en la sala de Cabildo del tercer piso, y no se les ha proporcionada nada, tampoco de las lámparas que se instalaron en el Kilómetro 27.“Hasta el momento no hemos tenido esa información, por lo cual consideramos que todavía en el tema de transparencia (de las donaciones) nos están quedando a deber no nos han dado la información que hemos solicitado”, menciona.Expone que a pesar de que el alcalde ha manifestado que sus donadores desean permanecer en el anonimato, es información que debe hacerse pública siempre.“En temas de transparencia y hacer Gobierno ya son temas del orden de la administración pública, por lo cual deberán de darse a conocer los nombres, para no prestarse a malas interpretaciones, y que se siga planteando el tema de la falta de transparencia”, dice la edil. (Araly Castañón / El Diario)• Jesús Miguel Otero Armendáriz, director general de Century 21• José Rodolfo Martínez Ortega, director general del Grupo Roma• Oswaldo Küchle López, promotor de box• Roberto Calvo Ponton, accionista de una firma de abogados• Tomás Zaragoza Ito, empresario• Javier Arturo Muñoz Delgado, director general del Grupo Smart• Raúl Rodríguez Santillanes, directivo en empresa que agrupa a concesionarios del ViveBús y titular de Servicios Públicos Municipales