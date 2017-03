Busca síndico contratar a tres nuevos asesores

Los tres catedráticos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) que fueron dados de baja de la Sindicatura realizaban labores importantes en el organismo y sus puestos serán ocupados lo antes posible, aseguró el síndico, Aarón Yáñez Limas.“Son gente de mucho respeto, los conozco desde hace mucho tiempo y son conocedores del tema”, aseguró.Dijo que trabajaban siete días a la semana en la Sindicatura, pero en la Universidad les cambiaron los horarios y desde mediados de febrero presentaron su renuncia, pero la aceptó hasta el 1 de marzo.“Eran asesores, coordinador de asesores, me ayudaban en el tema de transparencia, acabábamos de entregar el Manual de Procedimientos”, aseguró.Agregó que esos puestos serán reemplazados porque “necesito dar muchos resultados, y más ahorita con todo lo que estamos haciendo”.“Yo tengo mucha carga de trabajo, ya me habían presentado (los maestros) su renuncia desde el 14, 15 de febrero, y no la acepté porque los necesito, ya el 1 de marzo fue aceptada”, señaló Yáñez.Los profesores y exdirectores de la Facultad de Ciencias y Políticas de la UACh que fueron dados de baja de la Sindicatura son Samuel García Soto, René Armando González Nava y Eloy Díaz Unzueta.De acuerdo con información de la nómina del Municipio, Samuel García tenía un puesto de coordinador de asesores y un salario mensual de 27 mil 500 pesos.Mientras que René González, era coordinador técnico con una percepción de 12 mil pesos; Eloy Díaz estaba como asesor y ganaba 21 mil pesos, se dio a conocer.

