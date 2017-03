Atoran parquímetros hasta con chicles

Los parquímetros de la ciudad son deliberadamente atascados con monedas en mal estado y toda clase de objetos extraños para que se inhabiliten y no puedan cobrar, señaló Arturo Alejandro Canseca Cabrera, director de Estacionómetros del Municipio.De acuerdo con el director de la dependencia, un problema que los inspectores a su cargo han detectado es que las personas les introducen basura, pedazos de cartón, chicles, palillos de dientes e incluso colillas de cigarros con el fin de estacionarse en esos cajones argumentando que no pueden recibir el dinero.Otros objetos son tornillos, alambres, trozos de madera o lámina.“Y de aquí a que vaya el mecánico, que se arregle, pues el cuate ya se estacionó ahí”, dijo. “Por eso los parqueros nos tienen que avisar rápido”.Datos de la Dirección de Estacionómetros indican que en la vía pública juarense existen mil 24 aparatos que cubren mil 875 espacios para aparcar, una cifra de la que 851 son dobles –que alcanzan dos cajones– y 173 sencillos.La mayor parte se encuentra en la zona 2B, el polígono delimitado por la avenida 16 de Septiembre al norte y las calles Ignacio Mariscal al oriente, Hospital al sur, José María Arteaga al poniente e Ignacio Manuel Altamirano al norponiente.En esa área hay 176 aparatos rojos –digitales– y 47 grises, lo que suma 223 máquinas entre dobles y sencillos. Con 176 parquímetros, el siguiente predio donde hay más es el que queda delineado por las avenidas Francisco Villa, Lerdo y Malecón.El director de Estacionómetros aseguró que los mil 24 aparatos con los que cuenta la mancha urbana se mantienen en constante funcionamiento, por lo que si presentan problemas pueden corregirse incluso el mismo día.El sábado, por ejemplo, El Diario comprobó que uno de los parquímetros ubicados en la calle Ignacio Zaragoza, a un costado del Hospital General, estaba fuera de servicio, mostraba una leyenda que indicaba que estaba obstruido y ello no fue impedimento para que un automovilista dejara su vehículo en el cajón.Según Canseca Cabrera, el procedimiento que sigue la Dirección inicia con la revisión de los equipos una o dos veces por semana para detectar las principales fallas.“El recolector hace su recorrido e identifica si a alguno le falta batería y se la pone. Si detecta que está apagado o no funciona, pasa un reporte al supervisor y el supervisor manda al mecánico. Te podrás topar en un tiempo a lo mejor uno que no esté funcionando, pero se arregla”, dijo.El año pasado, los conductores que omitieron introducir monedas en el parquímetro o que lo hicieron pero dejaron transcurrir el tiempo sin volver a colocarle fueron generaron 39 mil 772 multas.La mayoría de las sanciones, muestra información estadística de Estacionómetros, ocurrieron en agosto con 4 mil 122, mientras que abril fue el mes en el que se registraron menos con 2 mil 428. (Fernando Aguilar / El Diario)• Pedazos de cartón• Palillos de dientes• Colillas de cigarro• Astillas de madera• Alambres• Trozos de lámina

comentarios

