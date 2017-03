Plantea nuevo jefe de Seguridad su proyecto

Al comparecer en reunión privada ante regidores, el secretario de Seguridad Pública del Municipio, Ricardo Realivazquez Domínguez, dio a conocer que los mandos de la corporación están actualmente coordinados con dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como con agencias de Estados Unidos.Se informó que el funcionario también presentó a los ediles su plan de trabajo y los proyectos que desea desarrollar, en un encuentro que se realizó a puerta cerrada, sin que trascendieran detalles de las acciones contempladas.El regidor José Ávila Cuc informó que no ocurrió nada importante durante la presentación de Realivazquez, ni reveló nada extraordinario, excepto información que se considera gasto corriente.En ese encuentro estuvieron 16 de los 20 regidores que integran el Ayuntamiento, se dio a conocer. La reunión se llevó a cabo en el Salón de Cabildo “José Reyes Estrada” que se ubica en el primer piso de la Presidencia Municipal.Al concluir el encuentro, la corporación informó en la comparecencia del jefe policiaco que se cuenta con trabajo de inteligencia y mapas de georreferenciación criminal que sirven para identificar y atacar con los grupos especiales las áreas de incidencia delictiva.Habló de la profesionalización policiaca para fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos del personal operativo.Al final de la reunión, todos los regidores le brindaron su voto de confianza al secretario de Seguridad Pública Municipal, se dio a conocer en un comunicado.Los regidores lo citaron desde el día de su toma de protesta el lunes pasado. Realivazquez acudió a la reunión acompañado del director de la Policía, Luis Ángel Aguirre.El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez no estuvo presente.Inicialmente no se permitió la entrada a los medios de información ni siquiera a la Presidencia Municipal, hasta que a las 10:40 horas se les dio acceso.Pero solamente se permitió llegar hasta el primer piso y tomar imágenes a través de la pared de cristal de la Sala de Cabildo.La reunión de llevó a cabo de 10:10 a 12:20 horas, aproximadamente.Ávila Cuc informó que algunos ediles le preguntaron sobre la incidencia de algunos delitos, decomisos de drogas y cantidades de presuntos delincuentes detenidos, informó.También dijo que el jefe policiaco les proporcionó algunas estadísticas sobre crímenes delicados como el “carjacking” y les expuso que cambió el turno de trabajo a los agentes, expresó.Antes cubrían turnos de ocho horas y descansaban uno, pero ahora laboran jornadas de 12 horas por cuatro días y descansan tres, añadió.Durante su descanso no se les molesta para hacer operativos ni para que acudan a cursos, con el fin de que el policía aproveche el tiempo con su familia, comentó.

