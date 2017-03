Sin líderes, pocos priistas celebran aquí

Cargando

Al conmemorar ayer el 88 aniversario de su fundación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ciudad Juárez apenas logró reunir el mismo número de militantes que los años cumplidos, en la sede local en la que realizaron los festejos.Caras largas, un ambiente desolador y hasta de preocupación por la escasa asistencia y la ausencia de sus dirigentes y líderes de la clase política local fue común observar entre los priistas que acudieron al auditorio identificado con el nombre del exgobernador César Duarte Jáquez.“¡Qué barbaridad, hay muy poca gente! Yo creo que ya no van a venir más”, dijo preocupada una militante priista a una de sus compañeras con la que se encontraba en una de las puertas de acceso al edificio, que hasta el año pasado resultaba insuficiente para recibir a los actos públicos convocados por el partido.Era ya casi el medio día y apenas había unas 100 personas, la mayoría de ellos jóvenes, en el evento convocado por la dirigencia local a las 10 de la mañana en su sede ubicada en el cruce de las calles Lerdo y Galeana, en el Centro de la ciudad.Al encabezar el evento en el que hubo juegos, se escucharon Las Mañanitas y partieron pastel, el secretario general del Comité Municipal del PRI, Sixto Duarte Álvarez, pidió a los priistas reflexionar para mantener la unidad y continuar con el trabajo en las bases para reconquistar la confianza y el voto que los juarenses y chihuahuenses les negaron el año pasado.“No nos dejemos vencer por la adversidad que hemos tenido, finalmente la alternancia es un atributo de la democracia y en el PRI somos un partido que sabemos ser oposición también y creo que lo estamos demostrando, y el tiempo nos está dando la razón con los hechos de los actuales gobiernos municipal y estatal”, dijo a los asistentes.Sin embargo, agregó que el evento convocado era para celebrar el aniversario del partido y no para debates, por lo que hay que dejar que la ciudadanía en determinado momento juzgue cada una de las situaciones y los actos de los gobiernos en funciones.Explicó que los dirigentes local y estatal del partido, Mayra Chávez Jiménez y Guillermo Dowell Delgado, no estuvieron en el evento porque acudieron al Consejo Político convocado en la Ciudad de México.Mientras que la ausencia de sus liderazgos, de la clase política local, militantes e integrantes de sectores la consideró como una situación natural, porque con la derrota electoral del año pasado es normal que aún se sienta cierto desánimo.“Entiendo que estamos en una posición complicada por el hecho de ser oposición, las causas que nos sacaron del poder siguen muy vigentes hasta la fecha, pero eso de ninguna forma nos desanima, al contrario, nos alienta a reconquistar el voto del electorado y eso es lo que debemos hacer, trabajar sin detenernos”, agregó.Manuel Alarcón Villar, dirigente de la Red de Jóvenes X México, pidió cerrar filas con el partido también en los momentos complicados.

