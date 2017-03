Denuncian a policía estatal por matar a cachorros

Cargando

Integrantes de la asociación civil EcoCanis de Asís y de la Liga Municipal Deportiva American Pitbull Terrier urgieron al gobernador Javier Corral Jurado a la separación del cargo al agente estatal Adolfo Alejandro García Dunas, quién presuntamente disparó e hirió a una perra de esta raza y mató a sus cuatro cachorros.Alicia Flores, defensora de los derechos de los animales, encabezó una manifestación en el exterior de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, luego de interponer la denuncia formal contra el servidor público por delitos en contra de los animales de compañía, y por actos de maltrato y omisión de cuidados en perjuicio de su hija.La denunciante ha pedido a la representación social que el acusado y la propietaria del can presenten al animal lesionado, ya que temen que no esté recibiendo la atención requerida tras recibir el disparo."Un agente que mata a cuatro cachorros con su arma oficial es un peligro para la sociedad, queremos que le apliquen a este elemento los exámenes necesarios para saber si es apto para pertenecer a la institución o de lo contrario que lo separen del cargo", urgió la activista.El incidente ocurrió en días pasados y de acuerdo a las investigaciones que ha realizado está agrupación, esta no es primera agresión que realiza el oficial contra mascotas.Supuestamente una hija del elemento se metió a la casa de su cuñada y estaba viendo a los cachorros cuando la perra la atacó por lo que el oficial corrió a salvar a su hija del ataque y disparó contra la madre y las crías, pero a decir de la activista, la menor no corrió ningún riesgo y ella debería estar vigilada por sus padres, por lo que ambos incurrieron en la probable omisión de cuidados.El caso es analizado por el Ministerio Público con el número de carpeta 37-2017-0007140.Julio César Castañeda López, vocero de la Policía Estatal Única (PEU), dijo que el elemento labora en forma normal; sin embargo, está sujeto a la investigación que realiza el Ministerio Público por los actos denunciados, en tanto Asuntos Internos realiza las investigaciones para determinar su situación laboral.La Comisión Estatal de Derechos Humanos también investigará este hecho, aseguró la activista social.

