De buscar empleo, ahora aspira a la universidad

Hace unos meses el único proyecto de Adela Ramírez Medina era encontrar un trabajo formal, ahora a sus 61 años, sus aspiraciones han crecido a terminar una carrera universitaria, por mera satisfacción personal.“Fui al Smart a ver si me daban trabajo empaquetando, pero me dijeron que necesitaba la primaria. Yo no estudié porque eran otros tiempos y cuando la familia no tenía dinero a uno lo ponían a trabajar”, mencionó la madre de familia y abuela.Fue por eso que animada por uno de sus nietos acudió a las instalaciones de Educación en Gobierno del Estado, en donde le hablaron acerca del programa “0 Rezago Educativo”, llevado a cabo por los Centros de Educación Extraescolar (Cedex).Éste consiste en la implementación de exámenes gratis a través de los cuales los interesados puedan acreditar conocimientos básicos que deriven en la obtención de un certificado de primaria o secundaria.“Sí había pensado antes en volver a la escuela, pero yo pensaba que eran seis años y pues ya a cierta edad uno ya no tiene tiempo y trae otras cosas en la cabeza.Ahora que sé que con un examen basta, ya quiero tener también la secundaria, y la prepa; y a lo mejor me voy a la universidad”, comentó la mujer, que toda su vida se ha dedicado al mercado ambulante.Todo ello lo relató ayer durante la implementación de estos exámenes que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Allende, a donde acudieron otros 37 adultos con el interés de obtener su certificado de primaria.Juan de Dios Holguín Sáenz, coordinador de Cedex en la región, explicó que cada fin de semana se está realizando la aplicación de estos exámenes, en diferentes sedes.“Son para personas mayores de 16 años, que por alguna situación no pudieron obtener sus estudios de nivel básico en su momento”, dijo.Explicó que el beneficio que conlleva el obtener los certificados no sólo consiste en la obtención de un mejor trabajo, sino que además los individuos que se someten a estas pruebas reconocen sus capacidades y son un ejemplo para la juventud. (Karen Cano)