Acusan a municipales por abuso de autoridad

A sus 14 años el estudiante del primer grado de la escuela Secundaria Técnica 30, Jonathan García, emprende una batalla por su honor y el de su familia, al asegurar que fueron detenidos injustamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El menor fue liberado sin cargos el pasado viernes y asegura que son personas de bien, por lo que exige a los agentes a actuar con apego a derecho y no realizar detenciones arbitrarias solo para obtener días de asueto por entregar resultados.“Nos han tratado como delincuentes, a mi hermana le quitaron su dinero y luego nos exhiben ante los medios de comunicación. Esta experiencia nos ha hecho mucho daño”, dice el menor que fue liberado tras permanecer más de 24 horas privado de su libertad en la unidad de detenidos de la Fiscalía General del Estado (FGE).Asegura que en la Estación Poniente los policías se jactaron de obtener “vacaciones” por la intervención realizada en la cual despojaron a su hermana, estudiante de la carrera de Enfermería en la Cruz Roja, de 2 mil pesos.Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM, dijo que se actuó en atención a una denuncia ciudadana, rechazó que los policías sean premiados en base a su actuación laboral y dijo que corresponde al Ministerio Público determinar si se acredita o no la comisión del delito.Además negó el supuesto del robo del efectivo que portaba la estudiante.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que ante la representación social no se configuró el delito de robo de vehículo con violencia en grado de tentativa por lo que las personas saldrán libres dentro del término de las 48 horas.El supuesto caso de abuso de autoridad se registró el jueves por la tarde cuando los agentes preventivos arrestaron a Nora Daniela, de 18 años; José Ángel, de 19, y a Jonathan F. G. de 14.El menor refirió que su familia cuenta con un taller mecánico y una clienta pidió asistencia porque se quedó varada en plena avenida Tetzales. El padre iba a acudir en auxilio de la guiadora, pero los tres hermanos se ofrecieron para que su padre se quedara en casa.José Ángel vio un vehículo estacionado en esa avenida y se bajó para preguntar a la señora que estaba a lado de su unidad junto con varios niños si había arrancado la unidad y ella le contestó que sí.Luego le preguntó que si ella manejaría el vehículo o se lo llevaba y la mujer le pidió que la esperara un minuto y se introdujo en su casa.En ese momento, explica Jonathan, les llaman por teléfono y les dice que la señora los está esperando y Nora le dice que están con ella.La persona les aclara que no y es cuando los tres hermanos se dan cuenta de la confusión y debido a que la señora no salía de la casa se retiraron del lugar; unas cuadras más adelante encontraron el vehículo varado.“No cometimos ningún delito, fue una confusión”, afirma el adolescente, afectado por la situación que enfrentan sus hermanos.Rocío García García, madre de las tres personas arrestadas, explica que la señora que atendió a José Ángel pidió auxilio al 911 y describió al supuesto agresor y al vehículo que tripulaba una camioneta Chevrolet Avalanche, color blanco, de modelo reciente.Sin embargo, el menor ya no le pudo explicar que se equivocó de vehículo porque ella ya no salió de la casa y como la otra señora le urgía que llegaran, optaron por retirarse del lugar.La patrulla 748 de la Policía Estatal Única fue la primera en atender el llamado al 911 y se acercó con los tripulantes de la Avalanche y de la camioneta varada en la calle Tetzales.Refiere que Nora observó que metros atrás llegó la patrulla municipal con el número económico 1011 y se mantuvo a la expectativa. Cuando la unidad de los agentes estatales se retiró y ellos empezaron a seguir a la señora por si la camioneta fallaba llegaron los municipales y montaron todo un operativo de captura para someter al menor y sus hermanos, dice Rocío.Fue la clienta la primera en llamar a los padres de los hermanos Flores y quien acudió ante el MP para dar su versión de los hechos, lo mismo que la otra mujer involucrada.La corporación informó mediante un comunicado de prensa de la captura de los hermanos Nora Daniela, de 18 años; José Ángel, de 19, y Jonathan F. G. de 14, ocurrió después de que “implementaron un fuerte operativo de búsqueda en las principales avenidas de la ciudad, colocando puntos de revisión y cierres de algunas calles del sector”.Jonathan Flores García pide a los policías no detener personas inocentes solo para demostrar resultados en el combate al crimen.Sus padres estuvieron ayer por la mañana en las instalaciones de la FGE y esperan que sus hijos queden libres en breve.Rocío García García acudió ante el presidente Armando Cabada y le pidió su intervención; mañana la familia acudirá ante la Dirección de Asuntos Internos para presentar la denuncia correspondiente por abuso de autoridad contra quien resulte responsable, entre ellos el comandante Moncada, quien conducía la patrulla 1011, asegura la madre de familia.