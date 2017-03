Mutan familias sus roles y estructura

Mientras cuida a los niños de su hija Amada Araceli, Alicia Pacheco recuerda con nostalgia cómo durante su niñez y aun en su época de adolescencia le tocó a la vez ser ‘madre’ y hermana de todos los hijos de su mamá, Virginia, que nacieron después de ella, la tercera en la lista.Alicia no olvida que Imelda, Isela, Arturo, Virginia, Rebeca, Tony, Daniel, Isabel, Chema, Jazmín y ella debían comer por turnos, que jugaban a que la primera era “la reina” y los otros “sus esclavos” y que las tres mujeres más grandes eran quienes se encargaban de ayudar a limpiar la casa.“Como éramos muchos, en realidad no necesitábamos amigos”, dice. “En ese momento no lo veíamos así, claro, pero convivir no era difícil. Jugábamos a muchas cosas y nos juntábamos nosotros mismos en la escuela”.Aunque anhelaría volver a vivir esas memorias, la mujer de 54 años es consciente de que muchas cosas han cambiado: ahora los hombres también cocinan, las mujeres tienen más empleos formales y las familias, que pueden adoptar formas no convencionales, aunque sean nucleares, no son tan numerosas como entonces.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconoce cambios en el número de personas que integran las familias, que hoy celebran su día.Una prueba es que, según esta fuente, el tamaño promedio de un hogar nuclear –aquel que se compone de padres e hijos– en 1990 era de 4.9 personas, mientras que en 2014 era de 3.6.En esencia, estas modificaciones son consecuencia de una serie de factores sociales, económicos y culturales que se relacionan entre sí, explica María Teresa Almada Mireles, catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Desde la perspectiva de la socióloga, por un lado el éxito de las políticas de planificación ha reducido el tamaño de los hogares, pero, por otro, la inestabilidad en las relaciones de pareja también es un factor importante.“Hay una condición de mayor volatilidad en las relaciones, lo que hace que tengamos una gran diversidad de condiciones en las familias: monoparentales, reconstruidas. Tenemos que reconocer que hay una gran diversidad. También están (las que forman) parejas del mismo sexo”, sostiene.Información estadística del Inegi muestra que, desde 1985, los divorcios han ido al alza en Ciudad Juárez.De 817 trámites registrados en 1985, la cifra pasó en 1990 a mil 143 y luego se duplicó en 2015, cuando se contabilizaron 2 mil 773.Conocer estos datos hace pensar a Alicia que quizá su mamá Virginia tomó la decisión de traer al mundo a tantos niños siguiendo la idea de que tener muchos hijos era una forma de “retener” al marido.Pero, desde una teorización académica, Teresa Almada explica que entre otros factores que han reducido las dimensiones de las familias se debe a veces a la exhaustiva cantidad de tiempo que los padres pasan fuera del hogar trabajando y lo prolongados que suelen ser los traslados entre la casa y los centros de trabajo.En los últimos meses, afirma la socióloga, las presiones de corte antiinmigrante del presidente Donald Trump, quien ha puesto especial énfasis en el tema de las deportaciones, se han erigido como un elemento más que trastoca estos vínculos.Aunque no es una novedad, reconoce la académica, esta variable contribuye a forjar un escenario muy duro para las familias.Para el Inegi, los patrones del crecimiento económico, el incremento de la fuerza de trabajo asalariada, la migración del campo a la ciudad y la expansión de las principales ciudades del país, así como los avances en educación, salud y seguridad social, son elementos importantes que modificaron las estructuras familiares mexicanas.Fuera de esta realidad, Alicia, madre de cuatro hijos, rememora con gusto los días en los que jugaba los papeles de tutora, hija y hermana al mismo tiempo, pero también se agradece no haberse embarazado en una decena de ocasiones.“No tener tantos hijos fue decisión mía. Me cuidaba. Mi mamá era todavía de las señoras que pensaban que con los que Dios le mandara estaba bien, o que así retendría al hombre. No sé por qué mi mamá se llenó de tantos hijos, pero sí me acuerdo que le decían que se cuidara”, cuenta. (Fernando Aguilar / El Diario)• El Día Nacional de la Familia en México fue instaurado en 2006 por el entonces presidente Vicente Fox Quesada• En 2014, los hogares nucleares tenían en promedio 3.6 integrantes y los extensos, 5.2• En 2014, 73.6% de los hogares mexicanos tenían como jefe a un hombre y 26.4 a una mujer• Con 62.8%, la principal forma de organización familiar en México es la de jefe, cónyuge e hijos• En segundo lugar existen los hogares integrados por uno de los padres y sus hijos, con 20.1%Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)• Patrones del crecimiento económico• Incremento de la fuerza de trabajo asalariada• Migración del campo a la ciudad• Expansión de las principales ciudades del país• Avances en educación, salud y seguridad social