‘Alumnos en riesgo latente’

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, para que realice las obras necesarias para mejorar las instalaciones de la escuela primaria Revolución, porque pone en riesgo la integridad y seguridad de los niños.La recomendación identificada con el número 10/2017 establece que con base a las denuncias que hicieron los padres de familia a través de los medios de comunicación y las indagatorias realizadas por ellos mismos, concluyeron que existen evidencias suficientes para acreditar “la violación al derecho a la integridad y seguridad de la niñez por omisión de cuidado”.Por ello, en el documento dirigido al actual secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, le piden no sólo realizar las obras necesarias para mejorar las condiciones de la escuela, sino ordenar que se inicie un procedimiento administrativo de los servidores públicos que omitieron atender las observaciones que previamente había realizado la Dirección General de Protección Civil.También pidieron realizar un procedimiento en contra de los servidores públicos que incumplieron dar respuesta a la CEDH respecto a las solicitudes de informes que les hicieron sobre este caso que estuvo a cargo del visitador Carlos Gutiérrez Casas y quedó radicado en el expediente CJ-GC-377/2013.“… tenemos que el plantel educativo en referencia, no cumple con las condiciones necesarias que permita garantizar el bienestar de las niños y niños y faciliten los procesos de aprendizaje y enseñanza, también se pone en peligro la integridad y seguridad personal de la población escolar así como de los visitantes a la misma institución”, dice el documento público.Padres de familia de la escuela Revolución, ubicada en las calles Joaquín Terrazas y Rafael Velarde en la colonia La Chaveña, denunciaron de 2013 a 2016 ante los medios de comunicación sobre las condiciones físicas y estructurales del plantel educativo, que pone en peligro a los estudiantes.El Diario publicó en 2014 que la dirección del centro escolar había solicitado en dos ocasiones la asistencia de Protección Civil para inspeccionar los daños que presenta la infraestructura y el primer reporte que se emitió fue en marzo de 2012.“Se observaron daños estructurales graves. Hundimiento en los pisos de la escuela y es importante hacer mención que esta aula continúa prestando sus servicios, motivo por el cual existe riesgo para los alumnos y maestros”, establece el oficio identificado con el número 01183/2012.La CEDH explica en la recomendación que la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa la calidad de la infraestructura física educativa deberá cumplir requisitos de calidad y seguridad, entre otros criterios que van de acuerdo con la política educativa.Mientras que la Ley Estatal de Educación precisa que las instalaciones educativas deben cumplir con los requerimientos técnicos, pedagógicos, de higiene y de seguridad, por lo que se destinará y aplicará recursos presupuestales suficientes para el miramiento de las condiciones físicas y materiales de los planteles educativos, debiendo resolver las situaciones apremiantes de mantenimiento, rehabilitación y habilitación del inmueble.“Derivado de lo anterior, tenemos que el plantel educativo en referencia, no cumple con las condiciones necesarias que permita garantizar el bienestar de las niños y niños y faciliten los procesos de aprendizaje y enseñanza, también se pone en peligro la integridad y seguridad personal de la población escolar así como de los visitantes a la misma institución”, determinó la CEDH.La recomendación fechada el 27 de febrero de este año menciona que una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate, informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación si la acepta y en caso de no dar respuesta se interpreta por no aceptada.

