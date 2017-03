Contradicciones nublan caso de perra pitbull

La esposa del policía estatal acusado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de maltrato animal negó que una perra pitbull haya sido asesinada a balazos junto con sus cachorros por su marido, como activistas defensores de animales aseguraron.El viernes, Bertha Alicia Flores, representante de la organización protectora Ecocanis de Asís, presentó una denuncia en la FGE donde acusó al agente Adolfo Alejandro García de haberle disparado al animal supuestamente porque agredió a su niña.Alejandra Lizeth Valtierra Robles, esposa del policía, desmintió la versión de Flores y señaló que su esposo no llevaba ningún arma de cargo porque estaba de vacaciones, algo que este medio no pudo corroborar con la Policía Estatal Única.“Nosotros íbamos saliendo de la casa cuando la perra se le dejó ir al niño y lo atrapó del brazo; por cierto, no es niña como están diciendo”, dijo la mujer. Agregó que ambos hicieron todo lo posible para que soltara al niño sin dañar a la perra. Pero no lo soltaba. “A mi esposo no le quedó de otra que darle con un tubo para que lo soltara”, expresó la mujer.El Diario visitó la casa donde está el animal y comprobó que tiene una lesión que corresponde al golpe con el tubo metálico, de acuerdo con lo que dijo Valtierra Robles.También se pudo constatar que un niño presenta lesiones en diversas partes del cuerpo, las que presuntamente le causó el animal que ayer estaba junto a varios cachorros en un domicilio distinto a donde se señala sucedieron los hechos.Mientras tanto, el agente estatal prefirió no hacer declaraciones públicas en tanto no se aclare la situación.La esposa del oficial señaló que la defensora de animales tergiversó y falseó la información, y de exponer a su familia dando su dirección, a través de las redes sociales.Dijo que esta situación ha originado que personas busquen su perfil en Facebook para enviarle mensajes en tono agresivo.Flores por su cuenta aseguró que la denuncia no tiene ningún trasfondo personal, sino motivaciones puramente relativas a la protección y defensa de los animales.“Primero, no es la primera vez que mata perros con el arma”, aseguró Alicia. “Ya es reincidente. Nosotros recibimos la denuncia vía Facebook y vinimos y hablamos con los vecinos.“No es un vecino el que lo está denunciando, son tres. Y ahorita están saliendo más”, insistió la activista. (Fernando Aguilar / El Diario)