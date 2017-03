Rodean basureros a Anapra

Cargando

Los lotes baldíos y casas abandonadas que abundan cerca de la vivienda de Alejandra Sánchez se han convertido desde hace años en puntos para tirar toda clase de desechos.Justo enseguida de su casa hay unas tapias en donde dejan desde electrónicos, llantas, ropa y envolturas. La mujer, quien vive en la colonia Anapra, aseguró que desde hace varios meses no acuden a limpiar y el servicio de recolección de basura no pasa por su calle, ubicada junto al bordo del río Bravo.“Lo que me da miedo es que un día se prenda y entonces hasta con mi casa va a arrasar”, comentó.De acuerdo con datos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales la problemática de los desperdicios en vía pública y tiraderos clandestinos se extiende por toda la mancha urbana.El último reporte de la dependencia indica que recientemente del bulevar Norzagaray e inmediaciones de la colonia Anapra se retiraron 148 toneladas de basura. Sin embargo, durante un recorrido por la zona se pudo apreciar que todavía abundan los puntos de despojos.Habitantes del sector comentaron que el principal problema es que el servicio de recolección deja varios días sin acudir, por lo que algunos optan por acumularlos en terrenos deshabitados.Uno de los tiraderos señalados por los colonos está justo en la línea divisoria entre México y Estados Unidos. En el lugar ubicado de este lado de la frontera se tiran animales muertos, pedazos de televisiones, ropa y escombro.Quienes habitan en las viviendas cercanas comentaron que es común ver a personas dejando ahí su basura.La Dirección de Servicios Públicos ha activado diferentes iniciativas en un intento por reducir la problemática, como el programa de destilichadero y “Limpiando tu colonia”.A su vez, también se han fincado sanciones a propietarios que no atienden sus predios o personas que son sorprendidas depositando escombro en lugares inapropiados.A finales de febrero pasado la dependencia intensificó las labores de limpieza en la Zona Centro, donde a diario se recogen 1.2 toneladas de inmundicias.Información de la misma indica que Riberas del Bravo y el suroriente de la localidad son otros puntos donde se concentra el mayor índice de basureros. (Cinthya Ávila / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.