Incendio consume 2 cuartos de vivienda

La noche del viernes pasado las llamas consumieron dos habitaciones de una casa ubicada en la colonia Monterrey, un pitbull murió calcinado y familiares de la dueña del lugar acusan que se trata de un incendio provocado.Los hechos se registraron momentos antes de la medianoche, en el cruce de las calles Ramón Velarde y Juan José Méndez; hasta donde llegaron bomberos con dos pipas para controlar el siniestro. No se registraron heridos.Vecinos del lugar refieren que eran las entre las 11 y las 12 de la noche cuando los rescatistas les solicitaron salir de sus casas, pues corría el riesgo de que el incendio se extendiera.“Yo me asusté mucho, lo supe porque mis nietos me dijeron. Estuvo horrible, lo bueno es que no pasó nada, sólo el susto”, comentó una vecina que vive en frente de la casa donde ocurrió todo.Susana Campbell, abuela de la residente de la casa, mencionó que todo se debe a una pelea que tuvo su nieta con su expareja, quien en represalia incendió las habitaciones.Ella fue quien relató que aun cuando nadie resultó herido, la mascota de una de sus sobrinas había muerto calcinada.La primera corporación en arribar al lugar fue la Policía Municipal, misma que se hizo cargo de desalojar a los habitantes de los domicilios contiguos ante el temor que las llamas se propagaran.Paramédicos de Rescate también se hicieron presentes, pero sólo estuvieron al pendiente, hasta que los bomberos terminaran su trabajo.Por su parte, el director de Protección Civil de Municipio, Efrén Matamoros Barraza, dijo que el peritaje para determinar la causa del incidente estaba en proceso ayer por la tarde, y que ya le correspondería a Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la posible agresión.Los elementos de esta corporación consignaron, fue un problema entre vecinos, explicó Matamoros.

