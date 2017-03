Amplían vacunación vs la ‘polio’

A poco tiempo de terminarse la primera Semana Nacional de Salud, la campaña de vacunación contra el virus de la poliomielitis llegó sólo hasta la mitad de su meta, por lo que las autoridades sanitarias decidieron ampliar este período unos días más.Eva Lizeth Gaytán, coordinadora del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, explicó que, hasta ayer al mediodía, la aplicación de las dosis había alcanzado únicamente un avance del 45.64 por ciento, lo que equivale a 23 mil 369 de ellas.Por ese motivo la campaña va a prolongarse hasta el viernes 10 de marzo y los brigadistas intensificarán las acciones para lograr la meta.“Va más despacio en comparación a años previos”, reconoció Gaytán. “El clima no ha favorecido mucho; ha habido mucho viento, mucho frío. Todavía este fin de semana van a estar abiertos los centros de salud y vamos a estar en los principales supermercados y parques con la intención de cubrir el mayor número posible”.Al llevar a sus niños de seis meses a 4 años 11 meses, los padres no deben olvidar presentar la cartilla de vacunación, aunque, de no hacerlo, los menores todavía pueden recibir la vacuna porque quienes las aplican les entregan un comprobante que luego se anexa a ese documento.La meta de la Jurisdicción Sanitaria II es suministrar 51 mil 164 vacunas de Sabin, un agente biológico que se provee en forma de gotas orales.Sin embargo, también contempla aplicar 57 mil 164 del que protege contra el toxoide tetánico diftérico y las tosfernia, así como distribuir 51 mil 770 sobres de vida suero oral.La vacuna puede encontrarse en todas las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pensiones Civiles del Estado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y los centros de salud que están bajo la administración de Servicios de Salud de Chihuahua.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.