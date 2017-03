Pagará ‘tirabasura’ más de $11 mil en multas

La Dirección de Ecología aplicó una multa de 150 UMAs (Unidad de Medida y Actualización con valor de 75.49 pesos), equivalentes a 11 mil 323.5 pesos, al propietario de una camioneta que fue utilizada para trasladar escombro y tirarlo en la vía pública, hechos que fueron grabados y transmitidos en redes sociales.El dueño del vehículo acudió a hacerse responsable de la situación ante la Dirección de Ecología, aunque aclaró que no era él, sino un familiar que le pidió prestada la unidad, informó la dependencia.Después de que el video circuló en redes sociales, personal de la dependencia acudió al domicilio del ciudadano en Infonavit Oasis, para notificarle de la falta cometida, dio a conocer el director de Ecología, Jürgen Ganser Carbajal.La situación se originó cuando comenzó a circular en redes sociales un video en el que se mostraba una pickup Dodge en color rojo cargada de escombros y a un hombre arrojándolos desde la caja de la camioneta en un lote baldío de la calle Pinoseco del fraccionamiento Paquimé.Cuando la grabación llegó a las autoridades de Ecología se llevó a cabo una investigación de la matrícula de la unidad para encontrar al responsable, de quien se logró ubicar el domicilio al cual acudieron para solicitarle que se presentará en la Presidencia Municipal para resolver la situación, explicó Ganser.El propietario de la camioneta acudió en menos de tres horas para dar una explicación a las autoridades y hacerse responsable del pago de esta falta administrativa, se informó.“La camioneta es mía y en ese momento se la había prestado a uno de mis familiares para atender una situación, no me dijo que iba a tirar escombros en la vía pública y pues eso no se vale, hay que cuidar nuestra ciudad”, declaró el ciudadano que solicitó permanecer en el anonimato.El ciudadano se hizo responsable de pagar las dos multas que fueron emitidas, una por parte de la Dirección de Limpia por el orden de los 100 UMAS, y una por deponer de forma incorrecta escombro, por 50 UMAS. (Araly Castañón / El Diario)

