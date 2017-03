Indaga Infonavit fraude con créditos

Mientras el Infonavit indaga el presunto fraude del que fueron víctimas al menos 17 trabajadores, el descuento del crédito continuará cada semana, advirtió el organismo.Penalmente la denuncia de los afectados ante la Fiscalía General del Estado no procedió, al establecerse que hubo un acuerdo entre las presuntas víctimas y la parte acusada.“Ellos sí adquirieron un crédito, no se puede dar una cancelación así, porque ellos sí conocieron que estaban adquiriendo una vivienda, que a lo mejor no querían, ni la necesitaban”, dijo Jaime Flores Castañeda, subdelegado de Infonavit en Ciudad Juárez.A nivel nacional, el Infonavit informó a través de su departamento de comunicación que se dará “seguimiento puntual” a las denuncias de fraude mediante subcuentas de vivienda por parte de una inmobiliaria en Ciudad Juárez.“Cualquier ofrecimiento de dinero en efectivo por parte de un tercero a un derechohabiente, en nombre del Infonavit, es claramente un acto ilegal”, informó el organismo.“Cuando hay acuerdos entre dos personas es legal y todos los trámites que ellos hicieron, fueron legales”, informó de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba Valdez.“Ellos fueron malinformados, no hay ninguna ilegalidad en esto, ellos (asesores) mismos les hicieron saber que venderían la casa y que ellos les daban el dinero, se imaginaron (los afectados) tener el dinero junto de la vivienda y ahí cayeron en el error”, dijo.“Estamos desesperados, porque trabaja uno, la mitad se la quitan y no vemos solución”, dijo Estela Arzaga Aguirre, una de las afectadas, quien es operadora de maquila y de los 900 pesos que gana a la semana, el Infonavit le descuenta 312 pesos del crédito.Dijo que ahora se lamenta el haber confiado en esas personas, que un día llegaron a ofrecerles recuperar dinero de la Subcuenta de Infonavit. “Dicen que van a buscar la manera de ayudarnos, pero nos van a seguir descontando (Infonavit), dicen que a última hora agarre la casa si es que existe o ir a donde está, que no pueden hacer mucho por nosotros”, mencionó desanimada.Al igual que al resto de los afectados les prometieron que en cuatro meses resolverían su caso, tiempo en el que les rebajarían de su cuenta de nómina por parte de Infonavit, asimismo la inmobiliaria obtendría una comisión por 20 mil pesos.“Nada ha sido así, todo ha sido muy diferente, nos han descontado diez meses de descuento en el trabajo”, dijo Arzaga, quien compró una casa de 280 mil pesos, que no le interesa ocupar porque está en una zona despoblada.Dijo que tanto Profeco como Infonavit lo que han hecho es orientarlos y en el caso del Fondo para la Vivienda, se asignó una comisión para que creara una carpeta, archivar los casos y buscar darles posibles soluciones.La inmobiliaria acusada CGA operaba en el segundo piso del edificio ubicado en el bulevard Gómez Morín y De la Arboleda, del fraccionamiento Rincones de Santa Rita, en la local L8, el cual tiene mobiliario pero ahora está vacío, se pudo observar en el lugar.Estela agregó que la Subcuenta ya fue tocada y que ellos aceptaron y que en ese caso ve solamente dos posibles soluciones: el traspaso de la vivienda, para lo cual tienen que tomar posesión de ella o devolver la vivienda. Aun así externó que en ambos casos existe una pérdida. (A. Fernández / J. Pérez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.