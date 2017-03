Los despojan de vivienda y ni se enteran

Cuando Jorge Pérez fue a sacar una copia de la escritura de su casa, ya no apareció como propietario, sino que apareció su casa que había estado pagando por años, apareció a nombre del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores (Infonavit).“Yo había hecho un convenio modificatorio de pagos, después de que yo me pensioné, en marzo del 2005 y seguí pagando hasta el 2010, esporádicamente, haciendo pagos variables y pues deje de pagar, un crédito conyugal”, comentó.Narró que luego de años de estar pagando, tuvo una crisis de salud, ya que le dio cáncer de próstata, “ahí se me hecho abajo todos los planes de pagar, deje de pagar y ahí me quedé, con esta situación”, externó.Sin embargo su caso fue juzgado en Nayarit, nunca se le notificó y se le despojó legalmente de su vivienda, aunque no físicamente.José Luis Rodríguez, de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, dio a conocer que han llegado muchas personas a denunciar ante ellos con casos similares y que han encontrado que en Ciudad Juárez, hay paquetes de viviendas que el Infonavit espera adjudicarse.“En el caso del paquete que hablamos que fue rechazado por el Registro Público de la Propiedad son 500 derechohabientes, 500 familias que no quieren ser despojadas. El caso del señor Jorge Pérez viene en otro paquete de 500, no sabemos cuántos paquetes se han metido aquí en Juárez. Lo que si tenemos identificado es un número de 50 mil actos de este tipo a nivel nacional en donde están tratando de despojar a sus viviendas a los derechohabientes”, externó Rodríguez.Estos casos fueron juzgados y resueltos con dos expedientes que cuentan con los folios 297 / 14 y 506 / 13 en el Poder Judicial del Estado de Nayarit, los cuales nunca refieren que se les haya notificado a los perjudicados, sin embargo en ambos casos se dictó sentencia.Por ejemplo en el caso del expediente 297, el cual fue iniciado el 30 de mayo del 2014 solamente se refiere que se admitió la demanda y para el 3 de junio del mismo año, se dictó sentencia, sin alguna anotación intermedia.Rodríguez comentó que a partir de dar a conocer estos casos, muchas personas se han acercado con el mismo problema.“El lunes metemos el primer amparo el cual va dirigido a los juzgados de Nayarit, para echar abajo ese primer asunto y atraer el caso al Estado de Chihuahua”, comentó Rodríguez.Se buscó a Jaime Flores Castañeda, subdelegado del Infonavit en Juárez para verificar su postura, pero no respondió.