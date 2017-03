Venderán camiones del ViveBús a empresa de la CDMX

Los 50 camiones del Municipio que se rentaron al servicio ViveBús se venderán a una empresa transportistas de la Ciudad de México a 403 mil pesos cada uno, dio a conocer el regidor coordinador de la comisión de Transporte, Carlos Ponce Torres.Dijo que se rechazó la oferta de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, que iba a destinar las unidades a la ciudad de Chihuahua, porque los compraban a menor precio, a crédito y sin aval.En la sesión de Cabildo del jueves pasado se autorizó desincorporar del patrimonio municipal los 50 camiones Mercedes Benz modelo 2009 que se adquirieron en el trienio del alcalde priista José Reyes Ferriz (2007-2010) para el transporte semimasivo.Las 50 unidades tuvieron un costo de 2.2 millones de pesos cada una.Sin embargo, a pesar de la inversión, los camiones no se utilizaron hasta el 2013, cuando arrancó la primera ruta troncal.Los camiones se rentaron a la empresa Intra que opera el ViveBús desde noviembre del 2013.En julio del 2016 se regresaron al Municipio porque la empresa adquirió 60 unidades nuevas modelo 2016, marca Dina.Para ello, se hizo una inversión de 177 millones de pesos, de acuerdo con datos de Intra.El regidor independiente Carlos Ponce dijo que urgía vender las unidades porque se estaban depreciando.El Gobierno del Estado ofrecía comprarlos a 300 mil pesos cada uno, sin embargo esta oferta no fue aceptada por el Municipio, dio a conocer el edil del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Fernández Sígala.Reiteró que es urgente vender los camiones porque están estacionados en un corralón, “están detenidos, no están en uso, eso deteriora el estado de los vehículos”.

