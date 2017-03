Reviven caso El Navajo

El caso del arroyo El Navajo, donde fueron encontrados los restos de 11 mujeres asesinadas, revivió ayer con la audiencia de casación, recurso interpuesto por cinco sentenciados en un juicio oral.Sobre los mismos hechos, la Fiscalía impugnó el fallo de absolución de otro involucrado en los delitos de homicidio, desaparición y trata.El 27 de julio del 2015 un Tribunal de Juicio Oral sentenció a César Félix Romero Esparza, Edgar Jesús Regalado Villa, Manuel Vital Anguiano, José Antonio Contreras Terrazas y Jesús Hernández Martínez a 697 años y medio de cárcel y declaró inocente a José Gerardo Puentes Alva.El Tribunal determinó que los cinco son culpables de los homicidios de Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega, Jazmín Salazar Ponce, María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jesica Leticia Peña García, Deisy Ramírez Muñoz y Andrea Guerrero Venzor.Ayer el tribunal de alzada conformado por los magistrados César Franco, Roberto Siqueiros Granados y Marco Tulio Cano, se constituyó en la primera sala de la “Ciudad Judicial” para dar lectura a los agravios presentados por los abogados de los sentenciados, así como por la Fiscalía de género en caso de Puentes Alva.Algunas de las inconformidades de la defensa son que el testigo estrella de iniciales L.J.R.L., quien reveló cómo “levantaban” a las jóvenes y qué hacían con ellas, fue aleccionado por la Fiscalía para aportar datos falsos además de que inicialmente se le tomó declaración después de que tenía horas sin dormir ni comer y más tarde se le ofreció librar la acción penal a cambio de que declarara en contra de los ahora sentenciados.Algunas de las irregularidades denunciadas por los defensores son que L.J.R.L., afirmó que algunas víctimas vendían droga y trabajaban en puestos de la zona Centro cuando las familias de ellas las ubican como hijas de familia y algunas estudiando; que las “levantaron” por deudas de droga e incluso el testigo dijo haberlas visto en fechas cuando aún no desaparecían.Los defensores también cuestionaron las versiones rendidas por otros testigos protegidos como L.E.A. y K.D.M., ambas sobrevivientes al delito de trata.“Respecto a que Jazmín Salazar Ponce trabajaba en los puestos de la Quiroz se contrapone con lo dicho por su madre, quien dijo que su hija desapareció en el Centro en busca trabajo; además se contrapone con los dicho por otros testigos L.E.A. y L.J.R.L. quienes afirman haberla visto fuera del hotel Verde y la ubican cuando ese negocio había cerrado, por ello es evidente la falsedad de todos sus testigos y el aleccionamiento para ubicar de alguna manera a la menor en el lugar pues en ese entonces aún no desaparecía. Por dicho de la madre esto último ocurrió hasta octubre de 2010”, indica uno de los argumentos de los defensores y leído por el magistrado Franco.En tanto que la Fiscalía argumentó que sí existen datos de prueba para considerar que José Gerardo Puentes Alva es culpable pues tiene una relación de amistad con Manuel Vital Anguiano; la testigo L.E.A. lo ubica como “carnal” es decir parte del grupo criminal “Los Aztecas”; L.J.R.L. dice que frecuentaba el Hotel Verde cuando prostituían a las víctimas y K.D.M. afirma que ella era prostituida por Manuel Vital y Humberto Gerardo Páez Carreón en esa casa donde ella veía a Puentes Alva.A la audiencia de ayer acudieron varias madres de las víctimas y los coadyuvantes.La representante de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, Norma Ledezma, señaló que la decisión del Tribunal de casación de decretar un receso para continuar hasta el próximo lunes es “revictimizar” a las familias de las víctimas.“El tribunal ya tiene la resolución, no van a trabajar el fin de semana. En realidad no hubo debate por el momento procesal en el que nos encontramos y deciden hacer esperar a las familias de las víctimas, eso es revictimización. Esperamos que el lunes ya emitan una resolución”, afirmó Ledezma.El lunes hasta las 13:00 horas los magistrados darán a conocer si confirman, anulan u ordenan reponer el juicio oral.

