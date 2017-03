A juicio oral por supuesta violación de prima

El sospechoso es Ulises Zarazúa Ramírez, quien lleva un año y nueve meses esperando sentencia.Los hechos que se le atribuyen presuntamente sucedieron el 28 de junio del 2015 en unas tapias ubicadas en la calle Bernardo Norzagaray de la colonia Solidaridad, después de una boda familiar.Datos periodísticos, basados en reportes oficiales, indican que esa madrugada la víctima y otros primos se encontraban en el exterior de un domicilio y Ulises Zarazúa invitó a la menor a caminar, minutos después la sometió para meterla a las tapias y atacarla sexualmente.La víctima, sus padres y otros cinco testigos son los que han comparecido hasta el momento ante el Tribunal de Enjuiciamiento unitario, integrado por el juez Heber Fabián Sandoval Díaz. La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– sostuvo que fue agredida sexualmente, refirió que Ulises no portaba ningún arma pero no pudo terminar la declaración debido a que cayó en una crisis.Ayer rindió declaración la psicóloga que practicó los estudios a la víctima, ella dijo que la mujer presenta una afectación emocional leve. También subió al estrado una agente ministerial que entrevistó a la menor y a varios testigos, ella no pudo recordar los datos que asentó en el parte informativo que redactó en junio del 2015 sobre este hecho sólo manifestó que varios testigos dijeron que la ofendida se había quedado fuera de la casa y minutos después la vieron que regresaba al lugar llorando.Aún faltan por declarar unos siete testigos, cinco de estos ofrecidos por la defensa de Ulises Zarazúa.

