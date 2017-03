Presunto sicario tiene historial

Se trata de la titular de Asuntos Internos de la entonces denominada Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hoy Fiscalía estatal, Sandra Ivonne Salas García y de Omar Contreras Contreras, encargado de la seguridad de ésta.El 30 de junio del 2010 Rosado fue detenido como sospechoso del asesinato de Salas García y de Contreras y posteriormente fue vinculado a proceso por esos ilícitos pero el asunto no llegó a una sentencia.En esa fecha la Policía Federal difundió un video donde se observa a Rosado declarar de quién recibió la orden de matar a Salas y cómo se organizaron para ese homicidio.Rosado Mendoza sólo fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por el robo de un vehículo el 8 de junio del 2010.Esa sentencia condenatoria se emitió el 21 junio 2012 y hace unos meses quedó en libertad prácticamente para volver a cometer delitos pues el pasado 21 de febrero presuntamente asesinó a Alfredo Zamarripa Sánchez.Ese homicidio fue en las calles Paseos de los Cisnes y Paseo de las Palomas del fraccionamiento Paseos del Alba al parecer en presencia de la pareja sentimental de “El Cris”, Brenda Vannesa Rodríguez Ochoa y del hijo de la víctima y de esta mujer, un niño de cinco años de edad.Después de ese delito, Rosado y Vannesa –ella al parecer robó la cartera de la víctima– huyeron del lugar para después enfrentarse a balazos con agentes de la Policía Municipal en un intento por evitar el arresto.La tarde del miércoles pasado el juez Lorenzo Villar Chavarría vinculó a proceso penal a Rosado por los tres delitos y a Brenda Vannesa sólo por el ilícito de robo.Ella quedó libre pues no se le practicó el examen de rodisonato y por ello no se probó que hubiera disparado contra los municipales.También el miércoles pasado “El Cris” fue acusado de ser el responsable de la ejecución de una mujer ocurrida el pasado 21 de febrero en un gimnasio de la colonia Granjas de Chapultepec.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.