Se quejan preventivos aquí de jornadas de 16 horas

Sin llegar a brotes de rebelión como en municipios del noroeste, los policías preventivos de Ciudad Juárez se quejan de que asumen jornadas de 16 horas desde hace medio año.

Desde septiembre pasado, los agentes tienen que trabajar 12 y hasta 16 horas en lugar de ocho, como establece el contrato de cada uno de los oficiales, a causa del aumento en los delitos de homicidio, robo de autos y comercios.El cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no ha modificado el esquema de trabajo de los casi 2 mil policías que conforman la fuerza operativa de la corporación.La llegada de Ricardo Realivázquez Domínguez a la jefatura de la SSPM, en sustitución de Sergio Almaraz, abrió la esperanza de un cambio en los patrullajes, “pero no fue así, fue todo lo contrario”, comentaron agentes adscritos al Distrito Universidad.Desde la administración de Javier González Mocken trabajan en turnos de 12 horas o más, cuando los oficiales tienen que consignar a responsables de algún delito, dijeron los entrevistados.“Nos dan carrilla, trabajamos tiempo extra pero no pagan esas horas y nos cancelaron los días de descanso, además nos obligan a ir a cursos en la Academia cuando lo único que queremos es ir a dormir’, dijo uno de los agentes, que lleva tres años en la dependencia.Los elementos coincidieron en que la actual administración les ha dado apoyo con equipamiento y uniformes, pero no les han pagado las horas extras que han laborado.Una agente que lleva seis años trabajando en la SSPM, dijo que algunos compañeros han renunciado porque no aguantan el ritmo de trabajo extenuante y prefieren buscar otras opciones.“Es mucha la carga, descuidamos a la familia y no descansamos, por eso hay muchas patrullas chocadas, los compañeros se quedan dormidos, por eso no hay éxito en los operativos”, declaró.Antes de abordar una patrulla para salir a recorrer las calles y cuidar los comercios de la avenida López Mateos, los preventivos pidieron hacer llegar una petición a Realivázquez: “que nos quite los horarios absurdos y vuelva a poner tres turnos de ocho horas, para que mejore la vigilancia de la ciudad”.