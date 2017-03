Mamá denuncia a hijo por asesinar a vecino

El sospechoso Sergio C. G., también estaba acusado de haber privado de la libertad a su madre, pero respecto a ese ilícito quedó libre.Las autoridades tuvieron conocimiento de este crimen luego de que el pasado 22 de febrero la mamá de Sergio C.G., acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte para denunciar que su hijo había asesinado a una persona y durante unas horas también la privó de su libertad.La denunciante explicó que la noche del día anterior su hijo había llegado a una casa ubicada en la calle Ecuador de la colonia Partido Romero y le dijo que “había hecho un desmadre en otra casa” en la misma calle.Por lo que ella se trasladó a ese inmueble y al abrir la puerta encontró a su vecino tirado a Enrique Fabián Reséndiz Ramírez y su hijo, quien la había seguido hasta ahí, le refirió que lo había matado con un tubo. Junto al cadáver la mujer observó el tubo.La denunciante explicó que ella se regresó inmediatamente a su casa y Sergio continuaba siguiéndola y cuchillo en mano le advirtió que no debía delatarlo. Fue hasta alrededor de las 17:00 horas del 22 de febrero que el sospechoso salió de la casa y la madre pudo ponerse a salvo y acudir a las oficinas de la Fiscalía a denunciar, informó un agente del Ministerio Público al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar.Sin embargo, con otros datos de prueba aportados por el fiscal el juez tuvo conocimiento que la mamá de Sergio no estuvo privada de su libertad pues pudo moverse de forma libre antes de presentarse a denunciar.Por lo que el juez dictó auto de vinculación a proceso por el crimen de Enrique Fabián Reséndiz y auto de libertad por el ilícito de privación. Además aprobó un plazo de tres meses para la investigación complementaria relativa al primer hecho y desde la primera audiencia ordenó que Sergio C.G., enfrente el proceso en la cárcel.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.