Suspenden a ministeriales acusados de privación de la libertad

Cargando

Los tres agentes investigadores de la Policía Ministerial que ayer comparecieron ante un juez de Garantías, acusados de cometer una presunta privación de la libertad, abuso de autoridad y amenazas, están suspendidos en sus labores.El fin de semana volverán a presentarse a una audiencia de vinculación o no a proceso penal, por los delitos que les imputó el Ministerio Público, por la denuncia que presentó contra ellos la dueña de la Funeraria Ríos, Luz Adriana Ríos.El comandante Pedro Iván Villalobos Rodríguez, María del Rayo Luévano Chávez y Jesús Solano Abasta, son los agentes estatales involucrados en la detención ilegal, pero están suspendidos hasta que un juez determine si los vincula a proceso o no, dijo el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.Por lo pronto, la medida cautelar que dictó el juez es que no tengan ningún contacto con la mujer afectada, no salir de la ciudad y presentarse a firmar ante la Fiscalía de Penas y Medidas Judiciales, de acuerdo con Peniche.El proceso judicial que se inició contra los tres agentes no afectará el trabajo de la unidad de homicidios, ya que hay otros agentes que se encargarán de las carpetas de investigación que están en curso y a cargo de los señalados.El fiscal aseguró que no se contempla validar ningún caso de abuso cometido por agentes o empleados de la Fiscalía a su cargo.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.