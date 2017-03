Estafan con créditos de Infonavit

ALeonardo Ontiveros le ofrecieron recuperar el dinero de su Subcuenta de Vivienda en pocos meses.

Asesores inmobiliarios le aseguraron que podía recobrar más de 60 mil pesos, lo que le resultó tentador y aceptó.Comprar una casa, luego venderla y esperar unos meses, era todo lo que tenía que hacer, así que inició el trámite.Sin embargo ya pasó casi un año y no tiene la casa, la inmobiliaria se esfumó y los asesores están ilocalizables.Lo único que queda del presunto trámite, es el descuento que sí le hacen semana tras semana de su sueldo.Leonardo y al menos 17 personas más en la misma situación, fueron al parecer víctimas de una estafa y ayer acudieron a denunciarlo ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).También acudieron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a exponer sus casos, por lo que el instituto ya los investiga.Tanto para el delegado local de la Profeco, Gerardo Iván Lara Rendón, como para el del Infonavit, Jaime Flores Castañeda, todo apunta a un fraude.De acuerdo con el afectado Leonardo Ontiveros, la inmobiliaria con la que tramitó su supuesto crédito se denomina CGA y los asesores que lo atendieron se identificaron como Samuel Mendoza y Marco Rodríguez.Según le aseguraron que tenía que esperar unos cuatro meses, pero desde abril del año pasado, semana tras semana de su sueldo le descuentan 268 pesos sin tener aún la casa.Dijo que acudió en repetidas ocasiones a las oficinas de la supuesta inmobiliaria, ubicadas en la Gómez Morín, pero sólo le daban largas diciéndole que para el siguiente mes le resolvían.“Hablé a las oficinas y me comentaron que mi casa ya estaba en venta, que ya tenía comprador y a la fecha ya no se encuentran en las oficinas”, lamentó.Al momento, Leonardo no cuenta con ninguna casa, los agentes no le contestan, la inmobiliaria ya no tiene oficinas y cada semana le descuentan de su sueldo una cantidad que al sumarla por los meses que ha durado esta situación, ya supera los 10 mil pesos.Otras 17 personas están en una situación similar.Es el caso Germán Daniel Rodríguez quien supuestamente adquirió una casa en Yucatán.A él le dijeron que este era uno de los requisitos para poderles entregar parte de lo acumulado en el fondo de vivienda, compartió.“Ellos nos dieron una carta de retención y de ahí nos estaban empezando a quitar y de ahí nos prometieron que en cuatro meses nos iban a regresar nuestra subcuenta, ya son seis meses y nada”, dijo Rodríguez, quien cuenta que llegó a la empresa por medio de un volante publicitario.Agregó que el supuesto asesor de nombre Óscar Estrada, le llevaba su trámite y lo buscaba incluso hasta en su lugar de trabajo. “Y ahora que los buscamos, ni siquiera contestan el teléfono, ni siquiera tienen un atención con nosotros”, reclamó. A él le descuentan de su salario 400 pesos por semana, que en seis meses el monto asciende a 9 mil 600 pesos, dinero que reclama para la educación de sus hijos.El subdelegado de la Profeco, Gerardo Iván Lara Rendón, canalizó a Óscar y al resto de los ofendidos a la Fiscalía General del Estado, para que interpusieran una denuncia por el posible delito de fraude.“Todo apunta a que se está constituyendo un delito”, dijo al destacar que los ciudadanos estuvieron firmando documentos de los que se desconoce su origen y que incluso muchos de ellos no cuentan con copias de los mismos.Respecto a la inmobiliaria CGA, el subdelegado indicó que solamente existe una queja del año pasado, la cual se encuentra en archivo provisional porque el consumidor no se presentó a la audiencia.Sin embargo en Internet se encuentran algunos enlaces de una empresa de asesoramiento inmobiliario con este nombre, la cual tiene sede en la Ciudad de México y otra en España. En un enlace, hay un anuncio revocado en el que solicitan personal para el puesto de asesor.“Les ofrecieron obtener dinero de su subcuenta del Infonavit, les hicieron un trámite de una adquisición de vivienda, adquirieron una vivienda”, explicó el subdelegado.Agregó que ninguno conocía la casa que estaban adquiriendo y que la mayoría de estos inmuebles se ubicaron en Ciudad Juárez, pero a algunas personas les notificaron que sus viviendas fueron adquiridas en Yucatán, Veracruz, Reynosa Mazatlán y Matamoros. (Alicia Fernández / El Diario)