Es expolicía recapturado del Cartel de Sinaloa

El expolicía municipal, David Sánchez Hernández “El Christian” aparece en los informes del Departamento de Justicia norteamericano como integrante de la estructura del Cártel de Sinaloa que opera en Chihuahua, de acuerdo a reportes periodísticos del 14 de octubre del 2014.Además los informes señalan que a David Sánchez Hernández, alias “El Christian”, le fue devuelta una tonelada de mariguana y dejado en libertad por órdenes de los directivos de Seguridad Pública municipal, durante la intervención policiaca a la casa de Río Júcar número 1000 el 13 de noviembre del año 2000.De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, en la organización participaban los ex agentes municipales, Mario Núñez Meza, alias “El Mayito”; David Sánchez Hernández, alias “Christian”; Iván Sánchez Hernández; Arturo Lozano Méndez y uno más identificado sólo como José Luis, “Tocayo”.El registro señala que David Sánchez Hernández y su hermano Iván Sánchez Hernández, ex agentes de la Policía Municipal, eran colaboradores del cártel de SinaloaLos reportes periodísticos señalan que en el año 2000 –durante la administración municipal de Gustavo Elizondo– hubo más denuncias públicas en contra de la corporación preventiva por su presunta relación con el narcotráfico.De acuerdo con los reportes periodísticos, cuatro elementos fueron detenidos después de involucrarse en un escándalo por la devolución de una tonelada de mariguana a un narcotraficante y fueron acusados por delitos contra la salud.El juez encontró indicios de la probable responsabilidad en este delito del subdirector del Distrito Aldama, Francisco Javier Valles Ortiz, el teniente Hipólito Burrola Andazola y los agentes Enrique Moreno Valdez y Jesús Herrera Perales.El grupo de policías regresó un cargamento de mariguana de una vivienda del fraccionamiento Nogales al ex agente de la corporación David Sánchez Hernández, alias “El Christian”.Los reportes señalan que David Sánchez Hernández, alias “El Christian”, aparentemente, es el presunto narcotraficante quien le fue devuelta una tonelada de mariguana y dejado en libertad por órdenes de los directivos de Seguridad Pública municipal, durante la intervención policiaca a la casa de Río Júcar número 1000 el 13 de noviembre del año 2000. (El Diario)

