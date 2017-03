Piden apoyar guarderías, no construir nuevas

Cargando

El pasado lunes el mandatario dio a conocer una inversión de 45 millones de pesos para la creación de 150 Casas de Cuidado Infantil, situación que ha inconformado a trabajadores de los Centros de Bienestar Infantil, que tienen más de 7 años de labor en la ciudad.“El Municipio y el Gobierno federal nos dan dinero para becas, nosotros trabajamos felices porque es nuestra vocación, pero existe mucha necesidad entre los padres de familia. Para ellos, pagar 200 pesos por el cuidado de sus hijos es en muchos casos casi imposible”, comentó Claudia Contreras, directora del Centro Adonai.Los Centros de Bienestar Infantil tienen jornadas de hasta 12 horas diarias. Los directivos aseguran que pagan de sus propios recursos conceptos como remodelaciones y adecuaciones de las estructuras.Además, expusieron, hay listas largas de padres de familia en espera de poder tener una beca por parte del Gobierno para que sus hijos puedan tener el servicio.“Aquí tenemos 77 niños, de ellos nada más 15 están becados y otros 50 están esperando el apoyo. No todos los padres pagan lo mismo, los que pagan más entienden que se solidarizan con la situación de los otros y la cuota se les asigna según un estudio socioeconómico, y va de los 200 a los 300 pesos”, explicó Contreras, refiriéndose a su estancia ubicada en la colonia Las Torres.Con esta acción, los cuidadores estiman que se está desviando la atención a unos 2 mil 800 niños de entre 4 y 12 años, que debido a las jornadas laborales de sus padres requieren del servicio.“De la noche a la mañana apareció este programa, que en realidad no perjudica a los niños pero sí les debía el beneficio. No tenemos nada en contra de las Casas de Cuidado, también están preocupados por la infancia, pero quisiéramos saber cuál fue el medio para que ellos fueran elegidos, para hacer lo mismo y tener todos las mismas oportunidades”, indicó Guadalupe Hernández, directora de otra de estas estancias.En conjunto, los directivos señalan que con frecuencia acuden a la ciudad de Chihuahua y se entrevistan con las autoridades del Estado, quienes sólo les escuchan sin brindarles atención a sus peticiones.Es por ello que ayer firmaron una carta que enviarán al gobernador, solicitándole que se les asigne y organice una mesa de análisis para conocer el origen de esos 45 millones de pesos disponibles para la atención y cuidado infantil, así como para definir su asignación.También pidieron reconocer a los otros esquemas de cuidado y bienestar infantil, y el análisis de las necesidades reales de la demanda, además de ser tomados en cuenta en eventos y actividades en los que se promueva el apoyo al cuidado infantil.Con relación a la queja, a través de un comunicado la Secretaría de Desarrollo Social estableció que el pasado 24 de febrero personal de la dependencia se reunió con representantes de la red de bienestar infantil para solicitar información y entender su modelo en cuanto a la forma de atención y costos.Se les comentó que se está trabajando en un sistema estatal de cuidado infantil para considerar diferentes modelos que están evaluados.Durante el encuentro, se agrega, se solicitó información por parte de la red acerca de su sistema de becas, perfiles de las personas responsables del centro, desglose de su modelo de trabajo, ubicación actual de cada centro, su plan nutricional y su estructura jurídica, entre otros puntos, para evaluar el modelo de trabajo. Esos datos no han sido proporcionados.El presupuesto de la dependencia para esta ciudad no se ha ejercido debido a que aún se están terminando las reglas de operación de los 100 millones adicionales para esta frontera.Los recursos para el programa, se especifica, no se entregarán directamente a ninguna asociación, ya que será la Secretaría de Obras Públicas, a través de una licitación, quien realice los trabajos de remodelación y adecuación de los espacios de cuidado infantil. (Karen Cano / El Diario)

