Se enfrentan soldados y estatales a sicarios

Un presunto sicario muerto y cuatro más detenidos, fue el saldo de un enfrentamiento entre supuestos integrantes del crimen organizado y soldados y estatales en el poblado de Ojo Caliente del municipio de Guadalupe, Distrito Bravos el pasado 27 de febrero, informó hasta ayer la Fiscalía General del Estado (FGE).De acuerdo con la corporación, los agentes acudieron en compañía de militares a ‘peinar’ la zona en busca de los responsables de atacar a balazos horas antes a sus compañeros que buscaban osamentas en un rancho de Praxedis G. Guerrero, donde un elemento resultó herido.Los agentes y soldados, rastrearon el área y en una brecha ubicaron vehículos con gente armada y con quienes intercambiaron disparos, dando como resultado un presunto sicario abatido y el arrestó de otros cuatro, informó la Fiscalía en un comunicado.Los arrestados son Walter Eduardo A.M. de 25 años, Francisco V.R. de 55, José Luis C.C. de 23 y Esteban M.D., quien presentó heridas de bala y se encuentra internado en un hospital en calidad de detenido. El fallecido no fue identificado.Al verse descubiertos, los hombres dispararon contra los militares y estatales. Uno de los agresores, que vestía ropa de camuflaje, murió en la balacera. A un costado del cuerpo quedó un fusil de asalto AK-47, se detalla en el comunicado.La Fiscalía informó que también se logró el aseguramiento de dos fusiles AK-47 calibre 7.62 por 39, un fusil AR-15 .223, 262 cartuchos calibres 7.62 por 39, .223 y .308, además de 26 cargadores de diversos calibres.También aseguraron una Jeep Cherokee verde, una Ford Escape azul, una Chevrolet Suburban negra con reciente reporte de robo, un paquete con mariguana y cuatro envoltorios de plástico con cocaína.El comunicado no establece si hubo otros participantes que hayan escapado.Los antecedentes del caso establecen que desde días antes personal de la FGE buscaba osamentas en un rancho de Praxedis G. Guerrero, pero fueron sorprendidos y atacados a balazos por delincuentes.El pasado 27 de febrero alrededor de las 15:30 horas, un grupo de agentes ministeriales, un perito y un agente del Ministerio Público, fueron sorprendidos por unos 20 delincuentes que viajaban en cuatro camionetas.Aunque los policías repelieron la agresión, los agresores lograron escapar rumbo a una de las brechas.Esa fue la segunda ocasión, en los últimos meses, en que elementos ministeriales son emboscados en el Valle.Antes, el 15 de septiembre de 2016, también en el municipio de Praxedis G. Guerrero, un comando de hombres armados emboscó a elementos de la FGE cuando realizaban un rastreo en el Arroyo El Navajo en busca de restos humanos.Aunque los oficiales que custodiaban el trabajo repelieron la agresión, tuvieron que retirarse debido a que el grupo de agresores superaba la veintena, así que estaban en desventaja.En esa ocasión no hubo muertos ni lesionados, pero tampoco detenciones. (Staff / El Diario)

