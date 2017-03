Entregarán televisores digitales pendientes

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que entregará televisores a las personas beneficiadas que por alguna razón no acudieron a recogerla cuando se anunció que el Gobierno Federal reemplazaría los aparatos para cumplir con la transición a la Televisión Digital Terrestre.Según registros periodísticos, la asignación de las televisiones se hizo consultando los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y se entregó un aparato por hogar.Asimismo durante varias etapas de la entrega se instalaron varias mesas de registro, a donde los interesados acudieron luego del apagón analógico para que las personas que contaran con la notificación original que Sedesol les entregó pudieran inscribirse para una entrega posterior.Sin embargo, la SCT dio a conocer en un comunicado de prensa que hay personas que no acudieron a recoger su televisor, por lo que este jueves 2 y viernes 3 de marzo en las ciudades de Chihuahua y Juárez, se estarán otorgando a quienes omitieron en su momento recoger este artículo.De acuerdo a la información divulgada, en Ciudad Juárez le entrega se llevará a cabo el viernes 3, en la calle Honduras y Vicente Guerrero 1815 Oriente en la Colonia Partido Romero en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios son: Estar previamente registrados, presentar la notificación original que les entregó la Sedesol y una identificación oficial.De acuerdo al informe, la SCT espera entregar 140 televisores digitales.2 y 3 de marzoDe 8 a.m. a 3 p.m.DóndeEn calles Honduras y Vicente Guerrero #1815 Oriente• Estar previamente registrados•Presentar la notificación original (entregado por Sedesol)•Una identificación oficial

