Aprehenden a dos por intento de asesinato

Dos hombres, identificados como Salvador H. P. y Carlos A. C., fueron arrestados por policías municipales por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo calificado y lesiones dolosas cometido en perjuicios de un adolescente.A través de un comunicado, la Policía Municipal dio a conocer que agentes de la corporación realizaban labores de prevención y vigilancia en el fraccionamiento La Hacienda, cuando escucharon varios disparos en calles aledañas.Los oficiales comenzaron a realizar inspecciones por el sector, minutos después se percataron que en el cruce de las calles De las Uvas y Del Zapote se encontraba un menor de edad tirado en el piso con un impacto de arma de fuego a la altura del estómago.Ante la situación, los agentes solicitaron el apoyo de una ambulancia para que el lesionado, de 13 años, fuera canalizado de emergencia a un hospital, mientras que otra persona que lo acompañaba denunció ante los policías que previamente dos hombres los amagaron con una pistola para despojarlos de todas sus pertenencias de valor, pero al momento de pedirle al lesionado sus tenis la víctima se negó a entregárselos, por lo que le dispararon.Con los datos obtenidos a través del afectado, los agentes localizaron a los posibles responsables cuando caminaban en el cruce de las calles San Juan de la Costa y Loreto del fraccionamiento Praderas del Pacifico.Enseguida fueron asegurados para realizarles una inspección, pero no se les localizó ningún tipo de arma de fuego, sin embargo ambos fueron señalados plenamente por una de las víctimas.Salvador H. P. alias “El Salva” y Carlos A. C. “El Pelón”, ambos de 19 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo calificado y lesiones dolosas.

