Enfermo, principal ‘pulmón’ de la ciudad

Los olmos y álamos del parque El Chamizal están infestados de plagas endémicas de la región, por lo que autoridades municipales los quitarán todos y en su lugar colocarán pinos afganos.Edmundo Urrutia Beall, subdirector de Parques y Jardines, informó que esa medida forma parte del proyecto de remodelación que propuso el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para esa zona de la ciudad, en el marco del aniversario número 50 de su devolución a México el 28 de octubre de 1967.“Estamos en el proceso de quitar álamos y olmos que están plagados igual que en toda Ciudad Juárez, pero no lo hemos hecho hasta que tengamos los pinos que vamos a sembrar y lo vamos a ir haciendo por zonas”, dijo el funcionario.De acuerdo con Urrutia Beall, estos trabajos contemplan un esquema de sustentabilidad en el que se incorpora flora de la zona desértica, pero ejecutarlos resulta costoso porque además incluye una remodelación completa de las vialidades del ‘gran pulmón’ de la ciudad.“Es un majestuoso proyecto que cuesta mucho dinero, pero aquí como tenemos agua tratada podemos apostar por cualquier tipo de vegetación: muchos pinos afganos, encinos y a lo mejor fresnos. Y algunas plantas decorativas que hay”, comentó.Anunciado por primera vez durante la primera sesión ordinaria del IMIP, realizada el lunes, este plan de rehabilitación consiste en una serie de obras que serán desarrolladas en las 333 hectáreas de la zona con una “inversión multimillonaria”, explicó Roberto Mora Palacios, director del organismo consultivo.Agregó, que aun cuando ya fue diseñado y está listo, sólo será posible llevarlo a cabo con aportaciones de los gobiernos municipal, estatal y federal.Mora Palacios mencionó que otra acción que contempla el proyecto, además del embellecimiento de El Chamizal, es la ampliación de la Plaza de la Mexicanidad, aunque el funcionario no quiso detallar de qué forma.Según ha dicho el titular de ese Instituto, otras tareas que el IMIP alista son estudios sobre la reactivación del Centro Histórico, la creación de espacios públicos en el Ex Hipódromo y la pavimentación de gran parte de la ciudad.El histórico deterioro que presenta el parque El Chamizal ha sido documentado en notas periodísticas.De acuerdo con la información manejada, más de la mitad de su infraestructura se encuentra en mal estado y un porcentaje muy amplio de sus árboles están contaminados de plaga.Las autoridades de Parques y Jardines desconocen cuántos árboles hay en ese lugar; más aún: no saben específicamente cuántos tienen ese problema, pues, argumentan, el censo oficial realizado en 2006 ya no ofrece datos confiables. (Fernando Aguilar / El Diario)

