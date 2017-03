Déficit de placas deja a miles sin poder circular

Cargando

Integrantes de la Unión Independiente de Vendedores de Autos y Camiones (UIVAC) denunciaron la falta de placas metálicas en Recaudación de Rentas.Daniel Cereceres Rosales, dirigente del organismo, dijo que el 80 por ciento de 3 mil propietarios de vehículos fronterizos que ya se regularizaron y pagaron sus placas están desesperados porque no les han entregado ningún documento que los avale para circular.Al respecto, Sergio Nevárez Rodríguez, titular de la oficina de Recaudación, dijo que desde el martes pasado se acabaron las placas metálicas, tanto nacionales como fronterizas.“En ese sentido la verdad tienen razón, una disculpa, ha sido totalmente responsabilidad de nosotros… No tenemos placas”, agregó el funcionario.En conferencia de prensa, Cereceres Rosales afirmó ayer que el rezago en matrículas fronterizas se viene arrastrando desde diciembre de 2016.“Nuestra inconformidad es con el Gobierno del Estado, específicamente con Recaudación de Rentas. Nos sentimos agraviados una vez que el Gobierno federal no nos da la atención como ciudadanos fronterizos, ahora el Gobierno del Estado dota de placas mexicanas y no de fronterizas”, comentó.Mencionó que luego de algunos meses en los que no han podido obtener las placas de los automóviles fronterizos que tienen en venta, la situación se vuelve preocupante ya que merma las ganancias que pueden adquirir.“El cliente cuando adquiere su vehículo nos paga sus placas y desafortunadamente nosotros acudimos a la Recaudación de Rentas y no hay la dotación de las mismas, esto es una situación que nos afecta como comerciantes, quedamos mal con nuestros consumidores”, explicó Cereceres.Agregó que el sentimiento general de los líderes de ventas de automóviles de segunda mano es de que no se toma en cuenta a la frontera.Externó que aparte de esta situación, el tipo de cambio, las regulaciones federales y el encarecimiento de las importaciones han dificultado el crecimiento de este negocio.Ante los problemas del Estado con el fabricante, en Juárez se entregaron 7 mil 700 placas temporales de cartón. La primera semana de febrero se llamó a canjearlas por las láminas al llegar un lote de 7 mil 500 juegos.El recaudador Nevárez dijo ayer que han estado “muy erráticos” en la entrega de placas, tanto temporales como metálicas, desde el mes de enero.“El argumento inicial que nosotros teníamos era básicamente la falta de dinero y la negociación que teníamos con el fabricante de las placas, pues se le debían 91 millones de pesos”, expresó.Sin embargo dijo que ya se negoció, se está haciendo un acuerdo para pago y se están imprimiendo las placas metálicas.“Hoy (ayer) en la mañana tuve una conferencia telefónica con el coordinador de Recaudaciones y dijo que la SCT acaba de autorizar 2 mil 500 juegos de placas metálicas fronterizas para Juárez”, agregó. “Ya vienen en camino y deberán estar aquí el viernes, pues las mandará directamente la fábrica. También hay mil juegos de nacionales”. (H. Carrasco/ A. Fernández)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.