Profanan templo… en víspera de Cuaresma

En la víspera del inicio de la Cuaresma, período de reflexión y oración para los católicos, la capilla San Gabriel fue profanada.Ladrones vencieron las cerraduras para robar lo único que encontraron de valor: un copón, una bocina de sonido y dos micrófonos.“Vencieron el candado, doblaron la puerta, se fueron con el sagrario, lo violaron, sacaron el copón en donde están las hostias, las vaciaron sobre el altar y se lo llevaron; a un lado dejaron unas pinzas abandonadas”, dijo Hugo Muñoz, párroco a cargo de este recinto ubicado en la colonia Fronteriza Alta.Expresó que el robo no representa un agravio moral hacia la propiedad de la Iglesia, sino más bien a la figura de Jesucristo.“Yo le pido a los ladrones que pudieran estar leyendo este mensaje que se acerquen a la iglesia y pidan perdón. Yo no interpuse denuncia alguna porque no me interesa un castigo así. Se los pido, arrepiéntanse y acérquense a Dios. Si se acercan en mí tendrán una mano amiga”, mencionó Muñoz, sacerdote de la iglesia San Lucas Evangélico, de la que depende la capilla San Gabriel y otras cuatro.Los hechos se suscitaron la madrugada del martes. La capilla, ubicada en la calle Juan Balderas, casi esquina con Chiapas, se encuentra en reparación, por lo que herreros contratados por los encargados del recinto encontraron la puerta vencida, ya por la mañana.Nadie vigila de las instalaciones del templo. Unos vecinos que viven en la misma calle cuentan con las llaves para en caso de una emergencia, pero nadie se dio cuenta de nada.En los 20 años que Muñoz ha estado al frente de su comunidad nunca había sufrido un robo, lo cual le parece, dijo, especialmente doloroso debido al amor que los religiosos le tienen a la Eucaristía.“Es el agravio en contra de nuestro señor Jesucristo, las cosas materiales van y vienen, para mí eso no fue lo más importante, eso en un momento se les va y ni cuenta se van a dar”, señaló.“Yo creo que ellos (los ladrones) son creyentes porque dejaron las hostias sobre el altar en lugar de simplemente tirarlas al suelo. De ser así yo deseo que busquen el arrepentimiento y más en este tiempo tan precioso que nos regala la Iglesia, que es el inicio de la Cuaresma, tiempo de penitencia”, expresó.Tras una reunión con el decanato, el párroco dijo que acordaron que el próximo jueves a las 9 de la mañana iniciarán una vigilia de oración en la capilla que durará 24 horas, con la finalidad de pedir perdón a Dios por el agravio.A través de una circular, el obispo José Guadalupe Torres Campos recordó que la Eucaristía es un tesoro inestimable para los creyentes.Pidió oraciones por quienes hayan realizado este acto, para que Dios les conceda arrepentimiento y conversión. (Karen Cano / El Diario)

