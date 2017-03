Exige PRD coordinación efectiva a Estado y Municipio

La dirigencia local del Partido de la Revolución Democrático (PRD) hizo un llamado al Gobierno Municipal y al Gobierno del Estado para que busquen una coordinación efectiva particularmente en materia de seguridad, porque les preocupa el aumento de la violencia en la ciudad.Candelario López Lozano, presidente del Comité Directivo Municipal del PRD, explicó que advierten una falta de coordinación entre ambos gobiernos a partir de las diferencias que se desataron por la designación de los titulares de la Policía Municipal en Ciudad Juárez, que a la fecha no se han podido zanjar.“El Gobierno Municipal es autónomo y tiene facultades para nombrar al director de Seguridad Pública como ya lo ha hecho, pero al Gobierno del Estado no le ha parecido y andan ahí los dos sacándose la lengua, pero el asunto es que no atienden de manera coordinada el problema de la seguridad y esto nos afecta a todos los ciudadanos”, consideró.Como prueba de la falta de coordinación entre las autoridades estatales y municipales destacó el aumento en los delitos de alto impacto, específicamente los homicidios dolosos que tan sólo durante el mes de febrero repuntaron.En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de José Luis Barrios García, asesor político del PRD, el dirigente perredista convocó este sábado 4 de marzo a un foro para analizar la problemática de la ciudad y la forma en la que se pueden articular con la sociedad civil.“Queremos invitar a los ciudadanos a este foro de análisis y discusión para ver de qué manera nos podemos articular en la sociedad, si el gobierno no quiere o no puede que los ciudadanos organizados lleguemos a acuerdos, además los partidos tenemos esta obligación como entes públicos y atender la problemática social”, dijo.Mencionó que el foro se llevará a cabo en las instalaciones locales del PRD, ubicadas en la avenida 16 de Septiembre y Perú, a partir de las 17:00 horas.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.