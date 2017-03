‘Apertura migratoria de Trump es insuficiente’

El que el presidente Donald Trump haya abierto la posibilidad para legalizar a millones de indocumentados que no hayan cometido crímenes graves es una buena señal, pero no suficiente para considerar que dejó atrás su postura radical, señalaron estudiosos de los procesos migratorios y políticos.El martes pasado el republicano rompió con su rígida actitud hacia los migrantes sin papeles al plantear ante el Congreso un nuevo sistema migratorio en Estados Unidos basado en los ‘méritos’ de los inmigrantes.Desde la perspectiva de Rodolfo Rubio Salas, experto en migración, eso demuestra que la administración de Trump “se mueve” en los extremos.Para el académico, el Gobierno de Estados Unidos debe asegurarse de que quede muy claro el significado de no tener antecedentes de crímenes graves.“A pesar de que esa era la política que supuestamente se seguía con Obama, que fue cuando se deportó a más, cuando uno los entrevistaba aquí la mayoría no los había cometido. ¿Qué es grave? La historia nos dice que fueron deportados por haberse pasado un ‘alto’, por exceder los niveles de alcohol. ¿Y eso es grave o no?”, dijo.Abraham Paniagua Vázquez, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), consideró que lo que dijo Trump es la trayectoria natural que han adoptado administraciones pasadas para intentar solucionar el problema de la migración indocumentada.El investigador calificó la acción del presidente estadounidense como coherente, pero señaló que debe dejar de lado el discurso denigrante para atender las necesidades de los habitantes de su país.“Es una contradicción positiva”, opinó. “Ahorita son las personas sin antecedentes penales graves y posiblemente mañana ya se abra a otro tipo de migrantes. Veo coherente esta acción con el poder de gobernar”.Las presiones que se han dado en el ámbito internacional y al interior del propio partido republicano son las que han provocado un cambio en el discurso de Trump, señaló el analista político José Eduardo Borunda Escobedo.El politólogo comentó que, a pesar de que pueda percibirse como una buena señal, hay que mantener reservas en cuanto a qué tipo de apoyo se les podrá ofrecer a los migrantes indocumentados, especialmente a los que fueron llevados desde la infancia y que han permanecido en el país desde hace tiempo. (Fernando Aguilar / El Diario)

