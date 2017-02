Mantienen Alerta Naranja por fuertes vientos

La Dirección de Protección Civil mantiene la Alerta Naranja por los fuertes vientos que se están registrando este día y que prevalecerán hasta la noche.Por lo anterior se aconseja a la comunidad estar al pendiente de los avisos que comuniquen las autoridades y no salir de casa si no es necesario.El titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, informó que en la región se ha presentado un sistema de vientos en los últimos días y en las próximas horas la velocidad del aire incrementará drásticamente.“El viento se mantendrá en una velocidad de entre 55 y 68 kilómetros por hora, pero vamos a tener ráfagas que llegarán a los 110, como resultado de la entrada a la región del frente frío número 32”, explicó el funcionario.Se prevé que las rachas sean cada vez más violentas, mientras que la temperatura máxima llegaría los 22 grados centígrados con una mínima en la noche de once.Es de vital importancia que la comunidad atienda las recomendaciones pertinentes para evitar accidentes, en especial las personas que circulen con sus vehículos por las calles de la ciudad, pues la intensidad de las ráfagas podría ocasionar que pierdan el control de la unidad o terminar en una volcadura.También hay que evitar estar debajo de árboles, tapias, muros o anuncios espectaculares, pues en ocasiones estas estructuras no soportan la fuerza que el viento aplica y terminan por desplomarse.Hay que asegurar las herramientas y objetos que se encuentren sueltos en techos y patios de viviendas, ya que pueden salir disparados con las corrientes de aire y provocar un accidente.Matamoros, recordó que personal de Rescate, Bomberos y Protección Civil, estarán en alerta máxima en las estaciones de bomberos para dar atención urgente a las emergencias que como resultado del viento fueran reportadas al número de emergencia 911.En cuanto al albergue ubicado en calle 20 de Noviembre, se continuará apoyando a quienes necesiten de un lugar calido en donde resguardarse de los vientos, allí se les entregará comida, ropa, alimento y un lugar para dormir.

