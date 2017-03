Interceptan cargas de 18 y 60 kilos de mariguana

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó en un boletín de prensa que la primera detención ocurrió en calles Eduardo de Barbachano y Yepómera, en el fraccionamiento Hacienda de las Torres.En ese punto aseguraron una camioneta de la marca Ford, línea Explorer de color azul marino y modelo 1991, cuyas características fueron dadas a conocer a las autoridades por personas detenidas en días anteriores.Al inspeccionar el automotor, que era tripulado por Eduardo M. B., de 42 años y María Catalina de la C. C., de 33, los policías localizaron en la cajuela del vehículo un costal y una maleta que contenían 97 libras (casi 44 kilos) de mariguana en cuadros confeccionados con cinta color canela. La droga tiene un valor superior a los 145 mil 500 pesos.Los detenidos declararon que trabajan para un grupo delictivo y señalaron que sus funciones son las de transportar el estupefaciente al Valle, luego es internado por otras personas a los Estados Unidos por zonas donde no hay vigilancia.Señalaron que recibirían un pago de 200 dólares por ese trabajo.El segundo aseguramiento fue de 40 libras (18 kilos) de mariguana y ocurrió en calles Del Granjero y Bulgaria de la colonia El Granjero.En el escrito se da a conocer que después de realizar varios operativos de búsqueda se logró localizar un automóvil Nissan Máxima color blanco modelo 2011, sin placas de circulación, señalado por los detenidos en la acción del fraccionamiento Hacienda de las Torres.El vehículo era tripulado por una pareja que se identificó como Irving Isaac R. S., de 20 años y Rita Susana C. D. de 15, a quienes se les localizó en el asiento trasero del carro una bolsa de plástico color negro que tenía en su interior 40 paquetes de la hierba.Los detenidos manifestaron que la droga que transportaban tiene un valor superior a los 60 mil pesos y que pretendían transportarla al Valle, donde otros sujetos la internarían a los Estados Unidos.Los vehículos, la droga y los cuatro detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.