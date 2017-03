Recibe estudiante con discapacidad auto para ir a la escuela

Josefina Domínguez Aguirre de 33 años padece parálisis cerebral espástica de nacimiento y cursa el cuatro tetramestre de la carrera Tecnologías de la Información y Comunicación-Área Sistemas Informáticos.“El transporte de la Universidad tiene muchos problemas para llegar temprano” y “no se ha arreglado”, dijo la estudiante, visiblemente contenta con el obsequio.Agregó que la única forma que ella veía de llegar temprano a sus clases era contar con un automóvil, y decidieron pedirle al gobernador la donación de un carro.Su mamá, Eusebia Aguirre Vázquez, vecina de la colonia Lomas del Rey, dijo que vive con su hija en “una casita prestada” bastante lejos del campus Norte de la Universidad Tecnológica.Agregó que acudió el 30 de enero a la Segunda Audiencia Pública con el gobernador Javier Corral Jurado que se celebró en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres, junto al Parque Central Poniente.Allí planteó al gobernador Javier Corral que su hija Josefina tiene una discapacidad de nacimiento y “está llegando tarde” a sus clases porque el transporte presenta muchos problemas para arribar temprano, pues debe recoger a varias personas.Ante eso, el mandatario estatal ordenó que se le obsequie un automóvil propiedad de Gobierno del Estado a la estudiante, para que su madre la lleve a la Universidad.La instrucción se la dio directamente recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, Sergio Nevárez Rodríguez.“Yo le pedí un carro para trasladar a mi hija; me dijo que sí, me dijo cuál persona me va a atender y sí se me lo va a otorgar”, dijo entonces la mamá.Sergio Nevárez entregó ayer a la estudiante las llaves de un automóvil Nissan modelo 2004, nacional, de color gris rata, con transmisión estándar, porque así lo pidió, el cual incluye placas y papeles a su nombre.“Lo trajeron de Chihuahua, se le hizo todo, está en perfectas condiciones mecánicas, hicimos el cambio de propietario porque era de Gobierno del Estado y ya le hicimos la revalidación vehicular”, dijo Nevárez.“Le pusimos sus placas para persona con discapacidad y le vamos a conseguir un candado que otorga la Dirección de Licencias para que lo ponga en el espejo, todo para que pueda moverse con facilidad”, agregó.También se mandó al taller, se puso todo en orden, se cambiaron los documentos para que la estudiante sea la dueña, y finalmente, ayer se puso a su disposición, informó.El vehículo estaba asignado a la Dirección de Ingresos en la ciudad de Chihuahua, expresó. Pero desde ayer es propiedad de la universitaria Josefina Domínguez.

