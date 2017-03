Creyentes emprenden período de Cuaresma

“Para muchos esta temporada es de vacaciones, pero la Semana Santa no es de vacaciones, es una cosa que tenemos que guardar silencio y estar en la iglesia si es posible”, expresó el hombre de 84 años.Para él, la imposición de la señal de la cruz con ceniza es una forma de ser bendecido por Dios, y cada año busca la manera de llegar hasta las instalaciones de la Catedral de la ciudad, para estar frente a la Virgen, pues es guadalupano.Este es el fervor con el que católicos de toda la ciudad inician este día la Cuaresma, con jornadas de ayuno, abstinencia, oración y la ceremonia del Miércoles de Ceniza.La celebración está programada en todas las parroquias de la ciudad y consiste en la colocación de una marca de ceniza en forma de cruz en la frente de los creyentes.La ceniza es producida por la quema de palmas utilizadas durante el Domingo de Ramos del año anterior, biblias viejas y otros artículos antiguos y benditos.“Soy católico, estoy bautizado y confirmado, mis hijos están bautizados y confirmados, y los hijos de ellos; estoy muy contento por eso. Además soy un devoto de la Virgen, aunque siempre le pido apoyo y siempre me cubre y me ayuda, yo siento que me escucha”, exclamó emocionado.“Nada más llega la Semana Santa y todos nos vamos que a bañar, que a pasear; pero yo no estoy de acuerdo, lo importante es estar con Dios”, dijo.En Catedral, Torres Campos ofrecerá misa a las 8 de la mañana, para después él mismo imponer la cruz de ceniza a los fieles que asistan. Habrá otra misa a las 12 del mediodía y otra a las 6 de la tarde, mientras que la imposición será entre estos horarios.Según la tradición católica, después del Miércoles de Ceniza los fieles tienen 40 días para prepararse a vivir la Pasión de Cristo en la Semana Santa, que este año será del 9 al 16 de abril, culminando con la Pascua, es decir, del Domingo de Ramos al domingo de Pascua o de Resurrección.• 8:00 am• 12:00 pm• 6:00 pm

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.