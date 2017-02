En caso Dowell se actuará en consecuencia: Corral

Si son ciertas las irregularidades que señalan contra la Notaría Pública número 12, cuyo titular es el dirigente estatal del PRI, “actuaremos en consecuencia”, sea Guillermo Dowell o quien sea, dijo el gobernador del estado Javier Corral Jurado.El mandatario visitó ayer esta ciudad e informó que en ese despacho “atendemos una denuncia ciudadana que acusa un cúmulo de irregularidades”.Esa denuncia será atendida cabalmente, agregó.“No actuaremos jamás en revancha política contra nadie, pero no dejaremos de actuar porque se trate de un actor político o de cualquier índole… No es nuestro estilo ni será nuestra conducta y tampoco por rédito electoral”, expresó.Dijo que los notarios públicos tienen delegada una función estatal sujeta a responsabilidades de carácter legal y su incumplimiento debe tener las consecuencias que la ley le impone a cualquier servidor público.El martes de la semana pasada, dos inspectores de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y Notariado iniciaron una “inspección especial” en esa notaría, cuyo titular es el dirigente estatal del PRI.La diligencia fue a raíz de una queja que presentó la ciudadana María Hilda Francisca de la Vega Cobos ante la Secretaría General de Gobierno en la capital del Estado, el 17 de febrero, la cual no fue detallada.Los inspectores revisan los libros de registro, del 1 de enero de 2014 a la fecha, para constatar períodos en que se firman o autorizan actos realizados por José Guillermo Dowell Delgado.

