Niega regidora acusaciones del PRI en su contra

La regidora independiente, Irma Celia Medrano Flores, negó que le haya impedido hacer su trabajo al síndico municipal, Aarón Yáñez Limas, en relación a la denuncia que el PRI anunció que interpondrá ante el Congreso del Estado, por presuntas irregularidades como funcionaria pública.“Para empezar no es cierto que le impedí el acceso al síndico, el señor síndico no se presentó a la reunión de la comisión de enajenaciones, se presentaron dos personas que no se identificaron, hay un procedimiento que establece el Código Municipal”, señaló.La presidenta del Comité Municipal del PRI, Mayra Chávez Jiménez, indicó la semana pasada que las denuncias serán por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.Explicó que la regidora Irma Medrano, coordinadora de la Comisión de Enajenación y Bienes en el Ayuntamiento, no permitió el acceso al personal de la Sindicatura Municipal a una reunión en la que se pretendía aprobar la venta de un terreno a un hermano de Jesús Otero Armendáriz, amigo y patrocinador del alcalde Armando Cabada Alvídrez desde la campaña electoral.La regidora dijo que el síndico tenía conocimiento de la venta de ese predio en Campos Elíseos porque él tiene que firmar la anuencia de desincorporación de los bienes del Municipio, para poderse vender.“No ha habido un dictamen por parte de la comisión, no me pueden denunciar por un hecho que no se ha ejecutado, que no existe respecto de la venta de los predios, y primero tendrían que denunciar o demandar al propio síndico, antes que a mí, porque yo no he realizado ningún acto de compraventa ni me corresponde”, mencionó.Aseguró que esa venta es un asunto que viene de la administración municipal pasada y en ésta se tuvieron que hacer nuevos avalúos porque los precios que determinaron los peritos estaba muy bajo.“Yo creo que no saben leer (los dirigentes del PRI) y no conocen los reglamentos del Municipio, siendo que los deberían de conocer, y más como dirigente, en la propia comisión tenemos a una regidora de su partido”, explicó Medrano.