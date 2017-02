'Sí, acepto'… se casan mil 52 parejas

Cargando

María Ángela Dávila, de 65 años, llegó radiante a la ceremonia vistiendo un vestido perla, mientras que su pareja, Filomeno Campos, de 66, llevó su mejor camisa, sombrero y un ramo de rosas rojas y blancas.Ella lo conoció en la tienda donde él trabaja y después de dos años de tratarse se dieron el ‘sí, acepto’ en la Boda Colectiva 2017 realizada ayer en el Gimnasio Universitario.Ambos eran divorciados y decidieron darse una nueva oportunidad.“Primero fuimos amigos y después comenzamos a salir. Él es muy detallista, muy amable y después de un tiempo de cortejos decidí casarme con él; espero que dure para toda la vida”, expresó María Ángela.Un total de mil 52 parejas, 10 de ellas del mismo sexo, participaron en el evento presidido por el gobernador Javier Corral Jurado, al que acudieron como invitados el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez y su esposa, Alejandra Carrillo.El año pasado en la ceremonia de Boda Colectiva se unieron 2 mil 977 parejas, de acuerdo con cifras oficiales. En 2015 fueron 3 mil 850.En la ceremonia participaron parejas que tienen más de 30 años de vivir en unión libre y otras que se conocieron hace apenas dos meses, algunos por medio de las redes sociales como Facebook.El evento inició a las 5 de la tarde ante un gimnasio a la mitad de su capacidad, donde un grupo de música tropical puso el ambiente de fiesta, incluso se organizó un concurso de baile entre varias parejas.La competencia duró hasta que llegó el gobernador y el presidente municipal con sus acompañantes, quienes felicitaron a las parejas y presidieron la rifa de aparatos electrodomésticos.Corral Jurado casó a las parejas dejando de lado la Epístola de Melchor Ocampo que data de 1859 y procedió a la lectura de una locución, la cual, dijo, es acorde con los tiempos actuales.“La Epístola de Melchor Ocampo se usaba en los matrimonio civiles y subordinaba de alguna manera a la mujer con calificativos de abnegación y debilidad que hoy en el 2017 no tiene cabida”, expresó el mandatario.Moisés Martínez Gómez y Concha Acevedo del Río, ambos de 57 años, es otra de las parejas que contrajo matrimonio.“Cuando la conocí le dije que si la acompañaba, que quería platicar con ella porque me gustaba mucho”, expresó Moisés sobre su ahora esposa, que es invidente.Ella es de Zacatecas y el de Chiapas, pero en esta ciudad vivían en la colonia Aldama.César Acosta Calderón y Juan Esquivel de 29 y 25 años, respectivamente, son empleados de maquiladora y se conocieron en un antro. Decidieron casarse después de cuatro años de vivir juntos.“Tenemos los mismos derechos, si yo me quedó sin trabajo, necesito tener seguro o si quisiera sacar una casa de Infonavit los dos podemos juntar los créditos. Si pagamos impuestos como todos los demás ciudadanos me quiero casar también y estar protegido por la ley”, expresó César.Eduardo Favela, de 25 años, y José Luis Carrillo, de 26 años, se conocieron a través de Facebook y después de dos años de relación decidieron participar en la Boda Colectiva.“Entre pros y contras de la familia indirecta y creando un hijo, hemos decidido casarnos y hacer nuestra unión legal”, expresó Eduardo.Estas dos últimas parejas eran acompañadas por Nacho Díaz, coordinador del grupo LGBT en esta ciudad, quien agradeció el discurso incluyente del alcalde Cabada.“Es importante señalar que en esta ocasión estarán contrayendo nupcias también parejas del mismo sexo y esto viene a ratificar el respeto absoluto a las creencias y preferencias”, expresó el presidente municipal. (Salvador Castro / El Diario)

