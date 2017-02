Releva Cabada ¡otra vez! a jefe policiaco

Por tercera vez en apenas cuatro meses y medio de la administración, el Cabildo avaló un nuevo secretario de Seguridad Pública al alcalde Armando Cabada Alvídrez.Ricardo Realivázquez Domínguez, exdirector de la corporación, es quien releva a Sergio Almaraz Ortiz, que estaba al mando pese a haber reprobado los exámenes de confiabilidad, confirmó ayer el presidente municipal.El nuevo jefe policiaco, de 29 años y con amplia experiencia como agente investigador de diversas unidades, fue elegido ayer de una terna presentada al Cabildo en la que competía con Enrique Pineda Delgado y Luis Ángel Aguirre Rodríguez.Tras emitir su voto en una urna, los 21 regidores, incluido el alcalde, eligieron por unanimidad a Realivázquez.“Les hice esta propuesta (a los regidores), y dejamos fuera al señor Almaraz, es obvio decir que no aprobó los exámenes que simple y llanamente nos plantean eso, a pesar de ser un documento confidencial”, dijo Cabada en rueda de prensa.Realivazquez Domínguez es el tercer secretario de Seguridad Pública en cuatro meses y medio del gobierno del alcalde Armando Cabada.El 10 de octubre de 2016 fue aprobado por el Ayuntamiento el exfiscal del estado Jorge González Nicolás, quien renunció el 30 de diciembre y desde entonces se nombró a Sergio Almaraz Ortiz como jefe interino.El nuevo secretario realizó y aprobó los exámenes de confiabilidad en septiembre de 2016, cuya vigencia es de dos años, afirmó el presidente municipal.Ricardo Realivazquez, de 29 años, aseguró que ante el incremento de la violencia se exigirá más trabajo a toda la corporación, incluida el área de inteligencia. “Pronto tendremos resultados”, dijo.“Las estrategias van a ser las mismas que venimos siguiendo de un mes para acá. Si bien es cierto no estamos aún satisfechos con los resultados que ahora presentamos, vamos por más, queremos más y esa va a ser la estrategia, seguir trabajando”, señaló.Antes de emitir su voto en el Cabildo, regidores del PAN y del PRI cuestionaron que la terna se les presentó con poco tiempo de anticipación y pidieron que el nuevo secretario comparezca ante ellos en privado para conocer su plan de trabajo.“El tema de seguridad es primordial para la ciudad, no dudamos de la capacidad de los tres funcionarios que el día de hoy nos presentaron sus propuestas, efectivamente las recibimos con poco tiempo”, expresó la edil del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Seidy Medina Galván.El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) Hiram Apolo Contreras afirmó que tuvieron conocimiento de la terna una hora antes de la sesión extraordinaria, pero dijo que no tenían nada personal contra ninguno de los tres.“Lamentablemente no conocemos los planes de trabajo de los nuevos propuestos, no sabemos cuáles son sus programas de trabajo, como no los conocíamos del primero”, mencionó.“Estamos listos para trabajar de manera coordinada” con la autoridad municipal, dijo ayer el gobernador Javier Corral Jurado, al enterarse de que existe un nuevo secretario de Seguridad Pública en el municipio.“Respetamos la decisión del alcalde y por supuesto que confiamos en la coordinación y en la cooperación, pues hoy más que nunca se requiere que los tres niveles de Gobierno estén en plena sintonía”, expresó.Y tras los cambios que el presidente municipal ha venido generando en ese sector, “nosotros hemos venido aquilatándolos y reconociéndolos”, indicó.“Entiendo que es un reacomodo de fuerzas en la Policía Municipal, el que había sido el director operativo es ahora el director de Seguridad Pública”, dijo Corral.Señaló que no tienen mayor información sobre el nuevo director, excepto lo que saben de su desempeño en los meses anteriores cuando fungió como director operativo. (Araly Castañón / Horacio Carrasco/ El Diario)• 29 años• Licenciado en Criminología• Agente investigador, Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro 2009-2010• Agente investigador, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida 2010-2012• Coordinador, Unidad Especializada en Atención al Narcomenudeo 2012-2014• Coordinador, Grupo Especial de Reacción, junio-octubre 2014• Coordinador regional de la Policía Estatal Única División Preventiva, Zona Norte 2014-2016• Agente investigador, Unidad Especializada en Personas Ausentes y Delitos Sexuales, octubre-diciembre 2016• Director general de la SSPM desde el 31 de diciembre 2016acastanon@redaccion.diario.com.mx