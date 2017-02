Papá se entregará a EU para dejar de ser fugitivo

En la búsqueda de justicia y para dejar de ser un “fugitivo”, un hombre argentino, padre de un adolescente estudiante de El Paso, Texas, irá a juicio en Estados Unidos para ser juzgado por “secuestrar” a su hijo, un crimen del que fue absuelto en 2006.Se trata de Juan Carlos Ruffier, quien desde el 2005, derivado de problemas conyugales e irregularidades en el proceso legal para obtener la custodia de su hijo, incluso ha estado en la cárcel.“Estuve en Tucumbu (Uruguay) sin tener idea que me estaban buscando. Estaba en el hospital por insolación cuando llegó la Interpol y me llevaron preso”, relató.Su caso es conocido en diversas partes del mundo, dado que involucra a las autoridades estadounidenses, a las argentinas y las rusas.Juan Carlos era piloto aviador cuando conoció a su mujer en Bielorrusia. Se casaron y tuvieron un hijo, Jonathan, quien nació en la Argentina. Tras mudarse a El Paso, Texas, un día su mamá desapareció con el niño y empezó la odisea del padre, quien tras localizarlo se lo llevó y fue acusado de secuestro.“Uno por un hijo hace cualquier cosa, así que me lo llevé, pensando que era lo correcto”, declaró.A pesar de ya haberse reunido con Jonathan y contar con la declaración por escrito y firmada de la madre, quien le cedió la custodia, ante las leyes estadounidenses sigue siendo un prófugo de la justicia.En Mayo de 2005 Juan Carlos regresa con Jonathan a la República Argentina, Olga se presenta ante el Tribunal de Distrito 327 del Paso, Texas. La jueza Linda Chew dicta nuevamente el divorcio y la custodia a la madre y ordena un pedido de captura Internacional contra Juan Carlos, justificando que éste había sido notificado, más nunca fue así. “Ella ahora me dice, ‘yo te lo hubiera dado, si hubiera sabido que todo esto iba a pasar’”.Juan Carlos sabe que existe aún una orden en su contra por el “secuestro” de su hijo. Cansado de esta situación, ha decidido enfrentar a las autoridades americanas.

