Tras casi 3 años sin sentencia, los envían a arraigo domiciliario

Dos hombres acusados del asesinato y de haber robado a un estilista así como de intentar apoderarse de un vehículo además de lesionar a otras dos personas, serán enviados a un arraigo domiciliario pues llevan casi tres años presos sin recibir una sentencia.Eduardo Enrique Sánchez Rodríguez y Jonathan Ismael Granillo Beltrán cumplieron dos años en prisión preventiva y nueve meses bajo arraigo en el Centro Estatal; fueron puestos a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento hace unas semanas y el último arraigo vence hoy 28 de febrero.Por lo que ayer se llevó a cabo una audiencia donde la agente del Ministerio Público (MP) solicitó una extensión del arraigo por tres meses al detallar que se trata de delitos graves y se requiere asegurar la presencia a juicio de los sospechosos.Pero el abogado defensor se opuso al decir que es ilegal mantener a Sánchez y a Granillo privados de su libertad cuando ha vencido la prisión preventiva y la Constitución Mexicana no contempla el arraigo y la ley federal lo permite para casos de delincuencia organizada por 40 días y con la posibilidad de duplicar ese período.Al final del debate, el Tribunal conformado por Myrna Luz Rocha Pineda, Jesús Manuel Medina Parra y María Isela Vázquez Granados determinó aprobar un arraigo por tres meses pero en los domicilios de los procesados. Por lo que ordenaron al personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales que en 24 horas acuda a los domicilios de Sánchez y Granillo para confirmar la existencia de esos inmuebles, preguntar si los propietarios y familiares de los acusados dan su consentimiento y que no exista un obstáculo material para arraigarlos ahí.En la acusación presentada en contra de Eduardo Enrique y Jonathan Ismael se detalla que el 26 de mayo del 2014 en el interior de una casa en la calle Floricultores de la colonia Fidel Velásquez golpearon a Adán Rodríguez Galindo conocido como “Alejandra”, a Liliana Galaviz y a Fernando Ulises López Meraz, conocido como “Rosalinda” y “Altagracia”.Esta última persona murió al sufrir un traumatismo craneoencefálico severo.Además del lugar, presuntamente Eduardo Enrique e Ismael Granillo robaron cuatro celulares propiedad de la víctima y trataron de llevarse un auto pero no pudieron apagar la alarma y huyeron a pie.En este caso aún está por definirse la fecha en que iniciará el juicio oral.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.