Preparan plan de educación para menores jornaleros

Representantes de 27 estados del país emprenden hoy aquí la Reunión Nacional para la Atención Educativa de la Niñez Migrante, encaminada a dar educación a los menores de edad que cada año viajan con sus padres para trabajar en zonas agrícolas.En el caso de Chihuahua se calcula que cada año llegan unos mil 350 menores.Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deporte (SED) en el estado indicó que el programa se organizó para intercambiar estrategias pedagógicas y poder atender a los menores que salen constantemente de sus lugares de origen acompañados de sus padres para laborar en el campo.“Hay empresas que van a los pueblos del centro y sur del país para contratar a los lugareños una temporada; luego los regresan, pero nosotros queremos apoyar a esos niños con la educación básica”, dijo Elizabeth Carrillo Vargas, encargada del Programa de Equidad e Inclusión Educativa.Agregó que hay adolescentes que no saben ni leer ni escribir porque no han podido estar formalmente en una escuela.Comentó que hay niños de 12 años que ya están trabajando en el campo, “es una cuestión de cultura, sus padres vivieron eso y ellos lo replican pero nosotros queremos combatir ese rezago educativo”, explicó.Actualmente en el estado hay 45 centros dedicados a la educación para los hijos de jornaleros, el más grande se encuentra en Ascensión en donde atienden a 350 menores de entre 4 a 14 años.Aunque en Ciudad Juárez no existe ningún centro, será la sede de la reunión desde hoy y hasta el 3 marzo. Las actividades y mesas de trabajo se realizarán en el Teatro Universitario Gracia Pasquel, del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). (Maricela Morones)

