Capacitarán en valores a docentes deportivos

La organización londinense Coach Across Continents capacitará a 70 docentes de Educación Física de escuelas primarias federales y estatales para incorporar un programa de valores contra la violencia y el sedentarismo, informaron miembros de la Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar.Esto será posible debido a una alianza que gestionó esta fundación bajo su programa “Juárez en Acción” con los Bravos de Juárez, la organización europea y del Programa Educación en Valores.El inicio de la capacitación se realizó ayer y se llegará a 100 escuelas para impactar a 12 mil niños, informó, Karen Garza, la coordinadora de la organización Paso del Norte.Con este programa, llamado “Jugando Transformo”, la organización busca promover en la comunidad valores como “la equidad de género, educación para la paz y vida saludable”.Coach Across Continents ha generado una serie de campañas de concientización y capacitan a docentes de Educación Física.“Es una organización originada en Londres, que trabaja en todo el mundo entrenando a personas y docentes con una metodología para usar el deporte y el juego como instrumentos de educación y cambio social”, informaron.Esta agrupación ha entrenado a más de 18 mil 300 personas en 41 países del mundo.A su vez el Programa de Educación en Valores surge de una asociación civil juarense que tiene más de 20 años trabajando en la promoción y práctica de valores éticos en estudiantes de educación básica, informó Ana Espinoza, coordinadora de este modelo de educación.Agregó que el modelo de esta organización no gubernamental se implementa en más de 600 escuelas y que incluye el trabajo con alumnos, maestros y padres de familia.“Una de las estrategias del modelo va encaminada a fortalecer la sana convivencia a través del juego y es ahí donde existe el punto de coincidencia con esta iniciativa”, dijo Espinoza.Asimismo, los subsistemas de Educación Estatal y federal se sumaron al proyecto, al autorizar la participación de los maestros de Educación Física para certificarse con la metodología, a su vez que promoverán que los contenidos de este curso se reflejen en las clases que imparten los maestros.También informaron que a cada plantel le regalaran balones de futbol soccer, los cuales no se ponchan y son resistentes, para que continúen con su entrenamiento.

