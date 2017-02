Era estudiante de Derecho uno de los ejecutados en Pradera

Una de las víctimas de homicidio que se registraron el fin de semana fue identificado extraoficialmente como Omar Alejandro Cortés Estrada, quien cursaba el último semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).A través de la red social Facebook, amigos y familiares lamentaron la muerte del universitario.“Que descanses en paz viejo amigo!!!! Siempre te recordaremos, estaras presente en cada uno de nosotros ya que nuestra amistad y momentos que compartimos nadie nos lo quitara, fue tan repentina tu partida que aun no lo puedo creer, porque les pasa esto a las personas buenas, con unas ganas de vivir enormes. apenas estaba empezando tu vida, todo por lo que estuviste trabajando.. (sic)” se leyó en su red social.También en algunos grupos de Facebook no oficiales de la UACJ, sus compañeros escribieron condolencias. Lamentaron los hechos de violencia que se han generado en la localidad.El hombre perdió la vida la tarde del pasado viernes, cuando fue atacado con arma de fuego junto a otro hombre en el interior de un vehículo estacionado afuera de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de avenida Tecnológico y Agua Caliente del fraccionamiento Pradera Dorada.Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte no ha dado a conocer la identidad del occiso.Tampoco se ha precisado avances en las investigaciones sobre el doble homicidio.Con base en los reportes periodísticos la noche del domingo otro hombre fue ejecutado en el mismo fraccionamiento, a escasos metros de donde perdió la vida Cortés Estrada y un segundo hombre, quien no ha sido identificado.

