Intensifican búsqueda de 3 desaparecidas

La Fiscalía de la Mujer activó la segunda fase del Protocolo Alba respecto a la desaparición de tres mujeres, una de ellas menor de edad.El primer caso se trata de Cindy Lizbeth Durán Cornejo, de 15 años, quien salió de su domicilio en Puerto Anapra hacia la escuela el 24 de febrero y no regresó.Como señas particulares, la dependencia señala que posee la barbilla partida y una quemadura en el pómulo derecho.Nacida el 23 de septiembre de 2001, la adolescente, de tez morena clara, tiene cabello castaño oscuro hasta arriba de los hombros, ojos cafés, boca grande y los labios gruesos y mide 1.55 metros.Otra mujer de la que hasta ahora se desconoce su paradero es Yajaira Sujeili Colin Zapata, de 18 años. De acuerdo con la Fiscalía, ella salió de su casa ubicada en la colonia Urbivilla del Cedro rumbo a la maquiladora Wistron y no volvió.Como señas particulares destaca que tiene varios lunares en ambos oídos; su cabello le llega hasta arriba de los hombros y es negro ondulado, mientras que sus ojos, café claros, son redondos y grandes.Yajaira tiene los labios gruesos, mide 1.74 metros, pesa 65 kilos y la última vez que fue vista vestía un pantalón de mezclilla color azul, una blusa blanca con varios colores, chamarra gris y zapatos negros.El tercer reporte que motivó la activación de la segunda fase del Protocolo es el de la ausencia de Carmen Xóchitl García Reyes, de 40 años, quien salió de su domicilio localizado en la colonia Alcaldes el 21 de febrero y hasta ahora no ha podido ser encontrada.Carmen Xóchitl tiene un tatuaje con forma de rosa en el hombro del lado derecho y otro con forma de letras en los dedos de su mano derecha. Su cabello es rubio y largo; sus ojos, café claro, grandes y alargados.Mide 1.65 metros, pesa 60 kilos, es de complexión delgada y de tez blanca, informó la Fiscalía de la Mujer.La dependencia puso a disposición del público los teléfonos 01-800-838-6066 y (656) 629-3300 extensión 58131, 58132 y 58109 para proporcionar cualquier información que permita localizarlas.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.