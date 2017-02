Jefes policiacos deben ser confiables, exigen

Luego de que trascendió extraoficialmente que seis mandos policiacos del Gobierno estatal reprobaron los exámenes de control de confianza, representantes de sectores de la sociedad coincidieron en que, en caso de que así haya sido, el Estado debe quitarlos cuanto antes de sus puestos y buscar nuevos funcionarios.Consultados por El Diario, señalaron que las autoridades deben abordar el tema con delicadeza porque lo que la sociedad demanda en estos tiempos es que quienes ocupen esos espacios directivos sean personas capaces y dignas de recibir la confianza de la ciudadanía.Astrid González Dávila, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia, consideró que primero debe confirmarse oficialmente que no pasaron las pruebas y después actuar.“Las autoridades deben garantizar a la ciudadanía que los mandos que están al frente de la seguridad son gente que ha pasado los exámenes, gente que no está reinventando la seguridad, que tiene capacidad. Tenemos que tener esa confianza de saber que los elementos que están a cargo de nuestra seguridad son confiables”, señaló.“Si los mandos reprobaron por criterios válidos el Estado tiene que buscar personas nuevas”, indicó a su vez el criminólogo Óscar Máynez Grijalva.Dijo que es muy importante que así sea porque cualquier decisión que tomen los directivos en materia de seguridad afecta de manera directa a la sociedad.“No hay vuelta de hoja: si pasa el examen, correcto; no se pasa, suspendido. Es un requisito necesarísimo. México pide a gritos los exámenes de confianza y el estado más. Una persona al frente de los cuerpos de seguridad necesita transmitir esa seguridad a donde va a actuar”, opinó el abogado Sergio Conde Varela, representante de la asociación Patria Nueva.“Se debe de saber quién practicó el examen y en un momento determinado que la autoridad correspondiente, ya sea la Fiscalía, el Sistema Nacional de Seguridad o el coordinado con el estatal, bajo protesta decir verdad diga que determinada persona está calificada, es decir darlo a conocer aunque no se diga en qué forma o cuánto se sacó”, expresó Conde Varela.Miguel La Torre Sáenz, coordinador de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), la mayoría en el Congreso del Estado dijo ayer: “No podemos darnos el lujo de tener funcionarios que no cumplan con los requisitos básicos de su función”.“Tienen que salir y ser sustituidos por servidores que sí cumplan con esos parámetros”, consideró el legislador y consideró como positivo el hecho que en la opinión pública se ventilen resultados de los exámenes de confianza.“Es bueno que se estén transparentando, para dar certidumbre a la ciudadanía de que se están haciendo las cosas bien en materia de transparencia”, subrayó.“Los exámenes de confianza pueden ser manipulados para reprobar alguien, porque no se hacen públicos y ese es el problema, que no se nos da información a los ciudadanos o a las autoridades de cómo fue que reprobó y qué calificación obtuvo”, expresó el abogado Antonio Rivera Velarde, comisionado en materia penal de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.Rivera Velarde señaló que estos exámenes se pueden prestar al golpeteo por cuestiones políticas entre gobiernos de las diferentes esferas. “Esto ocurre en estos momentos, en que ya están pensando en la próxima Alcaldía del 2018”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.